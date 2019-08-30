Гороскоп на выходные: чем удивит последний день лета

По возможности отложите важные дела до понедельника. Фото: astrozodiac.net

Суббота станет днем интриг. Ради получения желаемого люди будут идти на сговор с собственной совестью. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь ревнивых партнеров, - говорит астролог. - Не будите в сердцах окружающих стремление к мести. Для откровенных разговоров больше подойдет воскресенье. По возможности отложите важные дела до понедельника. Последний день лета удивит новостями. Среди них будет много сплетен. Выходные не подходят для начала чего-то нового. Чем бы оно ни было. Отдыхайте".

Овен

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Даже если в ближайшее время заметных прибылей не предвидится. Попытка найти своего партнера через службу знакомств будет удачной. Действуйте смело.

Телец

Денег хватит на все необходимое. Не берите на рынок слишком большой суммы. Трудно будет удержаться от соблазна потратить все. Не поддавайтесь пессимистическому настроению. Ешьте больше сладкого.

Близнецы

Поступят ожидаемые средства. Сделайте небольшие подарки родным. Эти дни не обойдутся без приятных новостей. Рядом с милыми вы будете чувствовать себя прекрасно. Смотрите вдвоем любимый фильм.

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Рак

Вырастут расходы на повседневные нужды. Близкие не смогут предоставить существенной помощи. Поэтому на отдыхе придется сэкономить. Участвовать в длительных походах не следует. Ноги будут быстро уставать.

Лев

В конце выходных вы не досчитаетесь заметной суммы. Подождите с покупками. Вы будете душой любой компании. Не ограничивайте свою жизнь бытовыми хлопотами. Обязательно сходите на дружескую вечеринку.

Дева

Остерегайтесь кражи. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Особенно в дороге. Кто-то из близких людей может спровоцировать ссору между вами и любимыми. Позже вы будете жалеть о своей вспыльчивости.

Весы

Дефицита средств не будет. Но из-за собственной недальновидности вы можете потратить неоправданно большую сумму. Контролируйте имеющиеся в кошельке деньги.

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Скорпион

Немного здорового эгоизма не помешает. Деньги будут водиться в кармане. В воскресенье позвольте себе наконец приобрести долгожданную вещь.

Стрелец

Удивительно удачный период. Будет везти в любых финансовых делах. Вашему обогащению будут способствовать влиятельные покровители. Возможные прибыли в виде подарков.

Козерог

Не обещайте на эти дни материальной помощи людям. Не идите на финансовый риск. Избегайте неприятных разговоров с родственниками своих партнеров.

Водолей

Побалуйте себя приобретением изысканной мелочи. Это улучшит настроение. Финансовые перспективы пока не внушают оптимизма. Позвольте любимым организовать ваши выходные. Согласитесь на их предложения.

Рыбы

Откажитесь от поиска дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов. Объясниться с любимыми помогут друзья.

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