Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги

Это лучшее время распланировать вторую половину лета. Фото: pixabay.com

Неделя с 5 по 11 июля вдохновит многих к поиску своего призвания. Некоторые из знаков наконец поймут, чего хотят от жизни. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"На этой неделе Луна будет двигаться медленно, а люди не будут спешить, - говорит астролог. - Будет достаточно возможностей заработать. Работать с полной отдачей смогут единицы. Каждый будет слышать только себя и свои желания. Большинство дел затормозится. Лучше в эти дни возвращать долги. В субботу будет Новолуние. Это лучшее время распланировать вторую половину лета. Все удастся реализовать и результат будет радовать следующие полгода. Слава и деньги начнут преследовать Тельцов, Близнецов и Водолеев".

Овен (21 марта - 20 апреля)

За деньгами идите к родственникам, а не в банк. Осуществляться интимные желания. Пригласите любимых на свидание под звездами. Берегитесь ротавирусной инфекции. Не ешьте грязными руками.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Отложите до следующей недели покупку недвижимости и авто. Это предостережет от хлопот в будущем. С вами трудно будет договориться. Не перекладывайте на кого-то ответственность за провалы на работе.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не стоит возвращаться к прежним любимым Потеряете время и возможность встретить достойного партнера. Вернуть стройность помогут утренние пробежки.

Рак (22 июня - 22 июля)

Чтобы что-то успеть, не надо спешить. Хватит экономить на здоровье. Езжайте на море или купите путевку в санаторий.

Лев (23 июля - 23 августа)

Делайте счастливыми любимых. Легко будет набирать лишний вес. Забудьте на несколько недель о булочках и конфетах.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Сменится руководство. Объясниться с новым начальством будет сложно. Не обсуждайте с коллегами своего отношения к коллективу. Ваши слова могут используют против вас.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Избегайте риска. Выигрыша не принесут лотерея и игральные автоматы. Не сдавайте в ремонт бытовую технику. Дешевле будет купить новую.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Желание быстро разбогатеть будет толкать на ложную тропу. Большинство заработанного может пойти по ветру. Не подвергайте себя опасности. Не подставляйте родных. За все придется нести ответственность

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Прекратите сомневаться в чувствах любимых. Много хлопот выпало на их голову. В выходные езжайте из города. Дайте легким отдохнуть.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Люди, которые вам не безразличны, постоянно будут исчезать по своим делам. Это не повод их ревновать и подозревать в измене. Позвольте любимым уединиться.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Запишите в библиотеку детей. Читайте вместе и подавайте достойный пример. Неудачное время для брака. Лучше отказаться от ранних дынь и арбузов.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Позвольте деньгам работать на вас. Выбирайте деятельность, что позволит получать средства ежедневно. Тогда начнете чувствовать себя защищенными. Не стоит покупать авто и велосипеды.

Астролог озадачила прогнозом на середину лета.