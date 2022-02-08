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Гороскоп на 9 февраля: назвали 4 знака, которые к концу зимы станут богаче

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Гороскоп на 9 февраля: назвали 4 знака, которые к концу зимы станут богаче
Работайте настойчиво, и результат не заставит себя ждать. Фото: pixabay.com

9 февраля рассчитывать на материальную поддержку со стороны окружающих не следует. Вы останетесь один на один со своими финансовыми проблемами. Не бросайте денег на ветер. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это период обострения сердечно-сосудистых и психологических болезней, – говорит астролог. – Не доводите себя до истощения. Перегрузка отразится на вашем здоровье. Неподходящий день для деловых переговоров и поиска конструктивных решений. Разговор не удастся провести спокойно. Он превратится в демонстрацию силы и возможностей собеседников. Обострятся конфликты между родителями и подростками. Не позволяйте себе категоричных высказываний. Авторитарные методы воспитания усложнят ситуацию. Вас будет утомлять окружающая суета. И предложения любимых будут казаться неуместными. После работы отдохните с любимой книгой в руках, посмотрите хорошее кино. Тельцы, Скорпионы, Весы и Рыбы станут богаче к концу зимы. Не пора сидеть на месте. Работайте настойчиво, и результат не заставит себя ждать".

Овен

Не давайте финансовых расписок. Не берите ссуд. Финансовая ситуация резко ухудшается. Старайтесь не усложнять ее.

Телец

Не давайте свои координаты новым знакомым. Впоследствии вам доставит слишком много хлопот это общение.

Близнецы

Возлюбленные будут нарушать свои обещания. Это будет огорчать вас. Однако следует воздержаться от выяснения причин такого поведения.

Рак

Деньги будут поступать вовремя. Не следует в этот день обращаться к представителям исполнительной власти. Судебные дела заводить не следует. Они обойдутся неоправданно дорого.

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Лев

К дефициту средств приведет недальновидная финансовая политика. Не время выдвигать новые инициативы. Не спешите удовлетворять свои прихоти.

Дева

Не рассчитывайте на интуицию. Хорошо просчитайте свои финансовые шаги. Не вкладывайте свои средства в чужой бизнес.

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Весы

Чаще советуйтесь с женой (супругом). Не навязывайте свою точку зрения. Так вы можете принять правильное решение. А заодно и поселите согласие в доме.

Скорпион

Удачное время для начала финансового взлета. Доходы будут расти в соответствии с вашей работоспособностью. Оформление имущественных поручений лучше отложить.

Стрелец

Между вами и партнерами может незаметно вырасти стена отчуждения. Приложите со своей стороны усилия по нормализации отношений. Не бросайте их на произвол судьбы.

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Козерог

Дефицита денежных средств не будет. Стабильная прибыль позволит свободно планировать расходы. Вкладывайте средства в организацию отдыха для семьи.

Водолей

Возлюбленные готовы снова носить вас на руках. Не сидите в ожидании приятных сюрпризов. Порадуйте себя обновкой. Выглядите как можно лучше.

Рыбы

Займитесь любимыми делами. Не сидите дома в ожидании милых. Они будут решать свои проблемы.

Астролог сделала неожиданный прогноз на 7-13 февраля и назвала самый счастливый день недели.

Автор: Gazeta.ua
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