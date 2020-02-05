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Гороскоп на 6 февраля: что нужно и чего нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 6 февраля: что нужно и чего нельзя делать в этот день
Не переживайте, если кто-то из друзей вдруг удалится. Им на смену придут другие. Фото: astrozodiac.net

6 февраля люди почувствуют облегчение. С оптимизмом начнут смотреть в будущее. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"На душе наступит настоящая весна. Хватит энергии и сил что-то делать, - говорит астролог. - Сложно будет вестись художникам, но этот творческий кризис спровоцирует вскоре появление новых проектов. Не стоит начинать ремонт в доме и менять имидж. Результатом останетесь недовольны. В личной жизни все будет случаться к лучшему. Не переживайте, если кто-то из друзей вдруг удалится. Им на смену придут другие. В этот день надо знакомиться и планировать будущее".

Овен

Вы часто не будете понимать людей, которые вас окружают. Многие могут откровенно раздражать. Встречи с вами начнут избегать друзья и любимые.

Телец

Не беритесь за дела, которые требуют пробивных способностей. Сейчас вы не способны кого-то убедить или переманить на свою сторону.

Близнецы

Выходные принесут дополнительные заработки. Выделите средства на ремонт сантехники. Не одалживайте людям деньги. Потому что еще останетесь виноватыми.

Рак

Пользуйтесь всеми шансами, которые будут выпадать на вашем пути. Следите за изменениями на рабочем месте. Будьте готовы вовремя среагировать.

Лев

Получите много предложений, от которых трудно будет отказаться. Опыта вам не занимать. В конце недели вернут старый долг. Часть заработанных денег отдайте на благотворительность.

Дева

Результаты работы разочаруют. Сэкономить не удастся. Сейчас время тратить средства на покупки, о которых давно мечтаете.

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Весы

Будет казаться, что удача не на вашей стороне. То, что другим будет даваться легко, вам будет не под силу. Подождите. Продолжается неделя испытаний, из которых выйдете победителем. Оставайтесь порядочными.

Скорпион

Не откладывайте свои дела на завтра. Это будет на руку конкурентам. Сумеете приобрести недорого вещь, о которой давно мечтали.

Стрелец

Вы не утомляетесь экспериментировать. Трудно будет принять окончательное решение. Напомнят о себе слабые стороны ваших проектов. Сумейте исправить ошибки.

Козерог

Уверенно двигайтесь к цели, потому что знаете чего хотите. Не ведитесь на обещания. Ваша сила в вашей умеренности. Не позволяйте никому вас подгонять.

Водолей

Начинается период постоянных изменений. Вам будут предлагать новые задачи, за которые ранее не принимались. Это вам не нравится. Финансовые дела идут вверх. Действуйте смело.

Рыбы

Ваш дом наполняется гостями. Это время полезных покупок. Заработанные деньги тратьте на себя. Будьте готовы к незапланированным расходам. Избегайте азартных игр и имущественных споров.

Циклон Petra пришел в Украину. Синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать метелей.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
06
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