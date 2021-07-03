Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена

4 июля следует больше молчать. Случайно брошенное слово может принести вам неожиданные проблемы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Языки в этот день будут особенно злыми, - говорит астролог. – Люди могут чаще оскорблять друг друга. Не реагируйте на грубость и несдержанность окружающих. Избегайте переговоров с серьезных вопросов. Перенесите важный разговор на следующую неделю. Помойте окна. Больше пространства и света пустите в свою квартиру. Дайте глазам отдых. Не провоцируйте снижение остроты зрения. Часть заработка тратьте на курсы или репетиторство. Самое подходящее время, чтобы переучиваться и менять профессию. Лучшие времена наступит в жизни Весов и Стрельцов, Водолеев и Весов".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Заработки возрастут. Не стоит покупать одежды, потому что прогадаете с цветом и размером.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Интересного собеседника встретите в поезде. Обменяйтесь контактами. Такое знакомство пригодится.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Не стоит отправляться в длительные походы. Ноги будут быстро устанут. Достаточно лечить мигрень обезболивающими и жить в состоянии тревоги. Отгоняйте плохие мысли.
Рак (22 июня - 22 июля)
Не подогревайте интерес к чужим романтическим делам. За каждую выпущенную из ваших уст сплетню впоследствии придется краснеть.
Лев (23 июля - 23 августа)
Из-за колебаний курса валют откажетесь от покупки авто и недвижимости. Подождите. За неделю цены приятно порадуют.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Не ссорьтесь с любимыми. Откажитесь от аборта. Беременность, которая наступила в выходные, положительно повлияет на организм.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Стоит начинать отношения. Позвоните любимым после свидания. Не игнорируйте их сообщений. Пригласят на свадьбу крестники и внуки. Хорошо сойдет тесто на каравай.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Рассылайте резюме. Лучшие предложения поступят на следующей неделе.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Многие планы сорвутся. О помощи попросят коллеги и друзья. Не пытайтесь что-то радикально изменить. Скоро все наладится, а за добро вам отплатят сторицей.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Советы друзей не помогут вернуть мир в семью. Лучше не выносить сор из избы. С любимыми скоро найдете общий язык, но сплетни будете слышать еще долго. Ешьте мед с творогом и орехами.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Проведите выходные у реки или моря. Наслаждайтесь отдыхом с любимыми и детьми. Не стоит покупать рапаны и креветки на пляже. Участятся отравления.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Любимые предложат жить вместе. Примите предложение и не пожалеете об этом.
Астролог назвали 4 знака, которые будут чувствовать себя суперсчастливыми на этой неделе.
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