Гороскоп на 30 июня: для кого первый месяц лета закончится наиболее удачно

Женщинам стоит использовать свою слабость для достижения поставленной цели и по возможности опираться на сильное мужское плечо. Фото: pixabay.com

30 июня берегитесь фанатично преданных вам людей. Они могут не оставить вам времени для занятий собственными делами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет ощущаться общая физическая слабость, - говорит астролог. - Более результативным этот день будет для мужчин. Женщинам стоит использовать свою слабость для достижения поставленной цели и по возможности опираться на сильное мужское плечо. Хорошо будет вестись аналитикам и ученым. Старайтесь достигать практических результатов в любой сфере деятельности. Многое будет удаваться, если возьметесь за работу на рассвете. Наиболее удачно первый месяц лета закончится для Близнецов, Дев, Весов и Водолеев".

Овен

Понадобятся немалые усилия для удержания положительного финансового баланса. На крупные покупки средств не хватает.

Телец

Не отказывайтесь от сложных профессиональных задач. Их решение принесет дополнительную прибыль.

Близнецы

Начинайте рабочий день раньше. Просто утром ожидается поступление прибыли. Заключенные в этот день финансовые договоренности будут выгодны для вас.

Рак

Не желательно менять основного направления деятельности. Избавьтесь экономически невыгодных дел. Ищите дополнительные средства экономии.

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Лев

Надежды на приход крупной суммы денег не оправдаются. Не планируйте сложных экономических комбинаций. Покупать велосипеды и спорттовары не пора.

Дева

Смело выдвигайте свои предложения и творческие проекты. Их одобрение будет способствовать улучшению вашего материального положения. Это день удачных покупок.

Весы

Заручитесь финансовой поддержкой влиятельных людей. Вкладывать собственные средства в новые экономические проекты опасно. Вы не будете имеете достаточного ресурса. Рисковать не стоит.

Скорпион

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но рядом будут знакомые в крайне сложном финансовом положении. Предоставьте им посильную материальную помощь.

Стрелец

Займитесь юридическим оформлением имущественных документов. Входите в права владения наследством. Время приобрести гараж.

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Козерог

Эпизодические поступления небольших сумм позволят вам пережить трудные времена. До прихода настоящей прибыли придется удовлетвориться малым.

Водолей

Средств на руках достаточно для решения домашних проблем. Приобретение хозяйственных товаров отложите на один день. Займитесь обустройством приусадебного участка.

Рыбы

Не будет хватать средств для уверенной борьбы с конкурентами. Ожидается материальный ущерб. Подумайте над стратегией выхода из затруднения.

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