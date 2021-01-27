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четверг, 28 января 2021 07:00

Гороскоп на 28 января: в чью жизнь вернутся деньги и успех

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Гороскоп на 28 января: в чью жизнь вернутся деньги и успех
Не теряйте время на продуцирование или выслушивания новых идей. Им не дано осуществиться. Фото: pixabay.com

28 января готовьтесь к переменам. Постоянно придется куда-то спешить и менять свои планы. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Луна будет полной, - говорит астрологиня. - Обостряются противоречия, возрастает напряженность в отношениях. Это день пустого прожектерства. Не теряйте время на продуцирование или выслушивания новых идей. Им не дано осуществиться. Направьте свою энергию на поддержание действующих проектов. Повышается уровень конфликтности окружающих. Избегайте открытого противостояния. Успех вернется в жизни Раков и Водолеев. Больше денег станет в карманах Скорпионов и Козерогов".

Овен

Денег в кармане мало для осуществления необходимых выплат. К тому же ожидаются убытки из-за приобретения некачественного товара. Бодрствуйте.

Телец

Желания не будут совпадать с вашими возможностями. Много денег в этот день заработать не удастся. Не стоит и стремиться к этому.

Близнецы

Вносить задаток за квартиру или авто не следует. Продавцы могут изменить цену. Деньги пропадут. Оформление важных финансовых документов желательно отложить.

Рак

Вам будет везти в финансовых делах. Однако знайте меру. Жадность до добра не доведет. Продавать и покупать недвижимость не время.

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Лев

Вам не хватает практичности в ведении дел. Есть риск лишиться части доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям.

Дева

Остерегайтесь воров. Старайтесь защитить свой кошелек от кражи. Имейте некоторую сумму для покрытия непредвиденных расходов.

Весы

Не пора идти к шефу с разговором о повышении заработка. Вы можете достичь противоположного. Порадуйте детей обновками.

Скорпион

Дела будут идти хорошо. Вы будете иметь стабильные прибыли. Неудачным будет вечер этого дня. Покупки и договоренности не следует осуществлять после обеда.

Стрелец

В этот день вам трудно будет объективно оценить коммерческие предложения. Отложите решение материальных вопросов. Не берите кредитов.

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Козерог

Удачно пройдут финансовые операции в первой половине дня. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с представителями правоохранительных органов.

Водолей

Закончился сложный финансовый период. С этого дня прилагайте усилия для существенного улучшения своего материального положения. Звезды будут активно способствовать вам.

Рыбы

Будут возникать недоразумения с получением заработанных денег. Будьте внимательны у банкоматов. Не переводите крупных сумм. Следите за изменением курса валют.

Астрологиня предупредила, что надо успеть сделать в последнюю неделю января.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
28
января

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