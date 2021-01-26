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среда, 27 января 2021 07:00

Гороскоп на 27 января: кому судьба приготовила незабываемый сюрприз

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Гороскоп на 27 января: кому судьба приготовила незабываемый сюрприз
В этот день принимать важных судьбоносных решений не стоит. Подождите с признанием. Фото: pixabay.com

27 января увеличивается отток средств. Понадобятся деньги на ремонтные работы. Не стоит возвращаться к прежним делам. Обещанной прибыли не будет. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будьте готовы к недоразумениям в сфере связи и информации, - говорит астрологиня. - Вы можете получать чужие письма и терять свои. Проверяйте, хорошо ли вас поняли собеседники. Люди станут более осторожными. А потому и работать начнут медленнее. Учитывайте это. Больше доверяйте интуиции. В случае необходимости запишитесь на прием к врачу. В этот день принимать важных судьбоносных решений не стоит. Подождите с признанием. Ускорять развитие событий не надо. Незабываемый сюрприз судьба готовит для Скорпионов и Козерогов".

Овен

Мысли о личном счастье будут навевать грустное настроение. Не переживайте. Вам не дадут долго грустить в одиночестве.

Телец

Серьезный ущерб этот день не принесет. Заметных прибылей тоже. Не стоит заключать финансовые сделки. Их условия придется пересматривать.

Близнецы

Отложите переезд на новую квартиру. Не начинайте ремонта. Закрывайте краны. Бытовые неурядицы могут повлечь большую потерю денег.

Рак

Доверьтесь судьбе. Все идет к лучшему. События этого дня помогут вам разобраться в реальной стоимости существующих отношений.

Лев

Заработок получится небольшим. Это время приятных расходов. Покупайте подарки близким людям. Побалуйте и себя обновкой.

Дева

Ход финансовых дел не будет удовлетворять вас. Не тратьте усилия на исправление ситуации. Вскоре все образуется.

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Весы

Поступит часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Экономьте. Покупки лучше осуществить до обеденного перерыва.

Скорпион

Объективно оценить своего собеседника вы не сможете. Поэтому в этот день старайтесь найти партнера своей мечты.

Стрелец

Дела будут двигаться слишком медленно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Козерог

Будет происходить дальнейшее укрепление финансовых позиций. Уровень доходов увеличится. Дополнительных взносов потребует ваш дом.

Водолей

Отношения с любимыми качественно изменятся. Преимущественно к лучшему. Особенно если вы сможете дарить дорогому человеку больше тепла.

Рыбы

Ваше новое увлечение не ответит взаимностью. Зато давние партнеры смогут приятно удивить. Вы сможете по-новому взглянуть на своих милых.

Астрологиня рассказала, чем порадует последняя неделю января и что надо обязательно успеть сделать.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
января

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