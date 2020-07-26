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Гороскоп на 27 июля - 2 августа: почему нужно прислушиваться к своим снам

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Гороскоп на 27 июля - 2 августа: почему нужно прислушиваться к своим снам
Наступает звездный период для волевых и активных экспериментаторов. Фото: pixabay.com

Неделя с 27 июля по 2 августа станет плодотворной для людей, которых не пугают неудачи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это время шансов и возможностей, - говорит астролог. - Наступает звездный период для волевых и активных экспериментаторов. Главное - легко относиться к поражениям и ни о чем не жалеть. Подсказку получите во сне. Воскресенье – день финансовых потерь. В четверг не нужно что-то менять в своей внешности. Костетологы, парикмахеры и пластические хирурги этого дня нанесут больше вреда, чем пользы. Будут теряться документы и письма. Берегите то, что по-настоящему ценно для вас".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Найдете группу помощников, которые возьмут на себя часть ваших обязанностей. Хорошее время, чтобы набирать новый персонал и формировать свою команду. Сближение с семьей будет прибегать трудно. Вас не будут понимать.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Принципиальная позиция по определенному вопросу заставит вас пойти против многих. Сохранить мир в своем окружении смогут единицы. Угодить и вашим, и нашим не удастся. Не жертвуйте своими интересами.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Вас будут воспринимать как человека неуступчивого, готового к любым методам, чтобы отстоять свои позиции. Уверенно двигайтесь к цели. Будете выходить победителем из ситуаций, в которые вас безщадно начнет бросать чуть ли не ежедневно. Не путайте щедрость с марнотратсвом.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вы настроены авантюрно. Готовы экспериментировать и добиваться своего. Сложными будут выходные. Поэтому лучше отдохните или выполняйте рутинную работу. Это период финансового взлета. Позаботьтесь о разумном распределении средств.

Лев (23 июля - 23 августа)

Вы - один из самых счастливых знаков на этой неделе. Будете оказываться в нужном месте в нужное время. Доверьтесь судьбе. Заработки увеличиваются.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Большего достигнете, если перестанете сомневаться. Заработки будут поступать малыми суммами. Появится ощущение финансового дефицита. Любимые держаться самоуверенно. Это вам не понравится.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Придется быть хитрыми, чтобы проскочить сквозь узкие щели возможностей, которые предлагает жизнь. Если долго будете сомневаться, неделя выдастся провальной. В трудолюбивых заработки возрастут.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будут и силы, и возможности, но мало что будет прибегать без предварительного планирования. Заручитесь поддержкой людей сильных и уверенных, которые помогут быстро сориентироваться и занять нужные позиции.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Слухи начнут сбивать с толку, поэтому производительность труда упадет. Не принимайте на веру все то, что услышали или прочитали. Рискованные дела в четверг приведут к убыткам. Любимые могут сетовать, что получают мало внимания от вас. Им хочется романтики. Устройте ужин со свечами.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Трудно будет найти общий язык с подчиненными и младшими родственниками. Хорошо объясняйте, чего именно хотите. Иначе они просто будут фантазировать и делать все наоборот.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Вы не готовы быть в эпицентре внимания, поэтому часто будете пропускать важные события и углубляться в себя. Растут расходы. Будьте осторожны с выбором товара. В магазин отправляйтесь со списком.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Это время открытий. Почувствуете потребность в новых знаниях и навыках. Захотите научиться управлять авто и владеть иностранными языка. Выигрывает тот, кто на это отреагирует. Открытые к самосовершенствованию люди почувствуют в себе больше сил и задора.

Астролог рассказала, что надо успеть сделать в последние выходные июля.

Автор: Gazeta.ua
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