Гороскоп на 27 июля - 2 августа: почему нужно прислушиваться к своим снам

Неделя с 27 июля по 2 августа станет плодотворной для людей, которых не пугают неудачи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Это время шансов и возможностей, - говорит астролог. - Наступает звездный период для волевых и активных экспериментаторов. Главное - легко относиться к поражениям и ни о чем не жалеть. Подсказку получите во сне. Воскресенье – день финансовых потерь. В четверг не нужно что-то менять в своей внешности. Костетологы, парикмахеры и пластические хирурги этого дня нанесут больше вреда, чем пользы. Будут теряться документы и письма. Берегите то, что по-настоящему ценно для вас".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Найдете группу помощников, которые возьмут на себя часть ваших обязанностей. Хорошее время, чтобы набирать новый персонал и формировать свою команду. Сближение с семьей будет прибегать трудно. Вас не будут понимать.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Принципиальная позиция по определенному вопросу заставит вас пойти против многих. Сохранить мир в своем окружении смогут единицы. Угодить и вашим, и нашим не удастся. Не жертвуйте своими интересами.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Вас будут воспринимать как человека неуступчивого, готового к любым методам, чтобы отстоять свои позиции. Уверенно двигайтесь к цели. Будете выходить победителем из ситуаций, в которые вас безщадно начнет бросать чуть ли не ежедневно. Не путайте щедрость с марнотратсвом.
Рак (22 июня - 22 июля)
Вы настроены авантюрно. Готовы экспериментировать и добиваться своего. Сложными будут выходные. Поэтому лучше отдохните или выполняйте рутинную работу. Это период финансового взлета. Позаботьтесь о разумном распределении средств.
Лев (23 июля - 23 августа)
Вы - один из самых счастливых знаков на этой неделе. Будете оказываться в нужном месте в нужное время. Доверьтесь судьбе. Заработки увеличиваются.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Большего достигнете, если перестанете сомневаться. Заработки будут поступать малыми суммами. Появится ощущение финансового дефицита. Любимые держаться самоуверенно. Это вам не понравится.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Придется быть хитрыми, чтобы проскочить сквозь узкие щели возможностей, которые предлагает жизнь. Если долго будете сомневаться, неделя выдастся провальной. В трудолюбивых заработки возрастут.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Будут и силы, и возможности, но мало что будет прибегать без предварительного планирования. Заручитесь поддержкой людей сильных и уверенных, которые помогут быстро сориентироваться и занять нужные позиции.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Слухи начнут сбивать с толку, поэтому производительность труда упадет. Не принимайте на веру все то, что услышали или прочитали. Рискованные дела в четверг приведут к убыткам. Любимые могут сетовать, что получают мало внимания от вас. Им хочется романтики. Устройте ужин со свечами.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Трудно будет найти общий язык с подчиненными и младшими родственниками. Хорошо объясняйте, чего именно хотите. Иначе они просто будут фантазировать и делать все наоборот.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Вы не готовы быть в эпицентре внимания, поэтому часто будете пропускать важные события и углубляться в себя. Растут расходы. Будьте осторожны с выбором товара. В магазин отправляйтесь со списком.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Это время открытий. Почувствуете потребность в новых знаниях и навыках. Захотите научиться управлять авто и владеть иностранными языка. Выигрывает тот, кто на это отреагирует. Открытые к самосовершенствованию люди почувствуют в себе больше сил и задора.
Астролог рассказала, что надо успеть сделать в последние выходные июля.
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