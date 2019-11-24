Гороскоп на 25 ноября - 1 декабря: чем порадует последняя неделя осени

В последнюю неделю осени планируйте дела, которыми хотите заниматься в течение декабря. Фото: astrozodiac.net

25 ноября будем иметь Новолуние. Вернутся силы и способность что-то творить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Легко будет бросить вредную привычку, распрощаться с партнером, который отягощает вашу жизнь, - говорит астролог. - В последнюю неделю осени планируйте дела, которыми хотите заниматься в течение декабря. В среду хорошо пройдут путешествия и командировки. Удачный период для исправления ошибок и начала строительства. Трудно будет идти торговля. Крупные закупки перенесите на середину декабря. Денег сейчас не хватит. Не спешите почивать на лаврах. В выходные работать придется еще больше, чем в будни".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Помните, что рядом с вами есть люди, которым ваше поведение портит жизнь. Не разрывайте отношения с теми, кто раньше готов был подставить свое плечо. Пожалеет и тот, кто изменит основное направление деятельности. Переход на новое место работы негативно повлияет на ваш бюджет.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Работайте по предварительно согласованному графику. Не ищите дополнительных заработков. Любимые будут жить собственными интересами. Им будет не до романтики. Вы будете чувствовать дефицит внимания с их стороны.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Хватит критиковать действия окружающих. Чем больше будете смотреть на кого-то, тем больше ошибок допустите сами. Понедельник и вторник - дни потерь. Не проводите операции, какой бы выгоды они не обещали.

Рак (22 июня - 22 июля)

В ночь на понедельник могут сниться кошмары. Игнорируйте их. Они не несут собой ничего вещего. Захочеться утешения и доброго слова от самых дорогих людей. Заработки поступят вовремя. Перед выходными получите интересные предложения по трудоустройству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные

Лев (23 июля - 23 августа)

Держитесь подальше от лжецов. Не стоит полагаться на слухи. В ваших руках нуждается дом. Вовремя отремонтируйте сантехнику. Берегитесь собственных желаний. Они заманят в ловушку. Планировать крупные покупки - нельзя. Любимые удалятся. Не спешите думать о завершении отношений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Увеличивается количество аварий на дорогах и строительстве. Следите за рулем, соблюдайте технику безопасности. Будете иметь хороших покровителей, с помощью которых легко сможете решать любые проблемы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сейчас стоит искать свое место под солнцем и прокладывать путь к собственному успеху. Финансовая ситуация становится заметно лучше. Предостережете себя от потерь, если воздержитесь от судебных процессов. Не оставят мысли о любимых. Трудно будет дождаться нового свидания.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Один из самых счастливых знаков на этой неделе. Будете чувствовать себя сильными и влиятельными. Зависть и желание обогнать кого-то будут серьезно тормозить ваши действия. Внимания потребуют любимые и дети. Проведите с ними выходные. Посетите театр или концерт.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Придется немного отдохнуть. Впереди - время сбора урожая. Будете пожинать плоды с того, что затеяли в течение года. Не отказывайтесь от дополнительного заработка в выходные. Не самый лучший период для развития отношений с любимыми. Избегайте острых тем во время разговоров. Повышается плодовитость организма. Легко будет наступать беременность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове выпал первый снег

Козерог (22 декабря - 20 января)

Приложите усилия, чтобы спокойнее чувствовали себя ваши любимые и дети. От участия в масштабных финансовых проектов лучше отказаться. Изменение внешности будет удачным. Можно соглашаться на услуги парикмахеров и пластических хирургов.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Удача будет сопровождать повсюду. Будут встречаться нужные люди в нужное время. Воспользуйтесь этим. Удачное стечение обстоятельств позволит хорошо заработать и выгодно вложить свои сбережения. Одинокие получат шанс встретить свою любовь, а женатые - переживут очередной медовый месяц.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Последняя по-настоящему удачная неделя этого года. Далее придется просто плыть по течению. Максимально загрузите свой график, тогда успеете как можно больше. Будьте осторожны с чужими деньгами. Имейте при себе лекарства от головной боли.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний сказал, что если общество захочет, Рождество можно будет праздновать по григорианскому календарю 25 декабря.