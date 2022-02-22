Гороскоп на 23 февраля: кому следует верить в сны и прислушаться к интуиции

Есть опасность провести день в болтовне или просидеть в Интернете без определенной цели. Упущенное время не вернется. Фото: pixabay.com

23 февраля решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усложнить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно лишиться или сломать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не позволяйте своему любопытству или азарту отвлекать вас от важных дел, – говорит астролог. – Есть опасность провести день в болтовне или просидеть в Интернете без определенной цели. Упущенное время не вернется. Поэтому сознательно сосредотачивайтесь на главном. Контролируйте свои эмоции, чтобы не совершить неисправимые ошибки. К примеру, сломать любимую вещь. Неприятное стечение обстоятельств будет мешать работе. Поэтому на высокие прибыли рассчитывать не следует. Остерегайтесь мошенничества. Равнодушие любимых будет поражать сильнее обиды. Позже вы узнаете причины их воздержания. А теперь просто подождите. Совет опытного человека пригодится вам. Тельцам и Весам следует прислушаться к интуиции, Девам и Рыбам будут сниться вещие сны".

Овен

Деньги должны работать. Не задерживайте их в кармане. Организуйте финансовый поток. Открывать новое предприятие не время. Оно будет убыточным.

Телец

Удерживайте дистанцию во время общения с соседями. Тогда их проблемы не станут вашими. Берегите покой своей семьи.

Близнецы

Завязать новые знакомства вам помогут старые друзья. Не упустите возможности расширить круг своего общения. Перед вами откроются новые перспективы.

Рак

Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Экономическая обстановка будет постоянно меняться. Поддерживайте дружественную переписку с интересными людьми. Узнаете о необычных новостях и фактах.

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Лев

Возлюбленные не смогут провести с вами свободное время. Не следует думать о угасании их чувств. Просто так будут складываться обстоятельства.

Дева

Постоянно случаются мелкие препятствия. Не несите свое раздражение домой. Успокойтесь. Выпейте вкусный кофе с друзьями.

Весы

Увеличивайте финансовый оборот. Романтические приключения вас не будут интересовать. Ищите контакт с людьми, имеющими общие с вами интересы. Проведите вечер с единомышленниками.

Скорпион

Не желательно пользоваться услугами знакомств для поиска партнера. В этот день достойной пары таким образом вы не найдете.

Стрелец

Дела будут идти хорошо. Доходы будут поступать стабильно. Отзовитесь на просьбу нуждающихся о финансовой помощи. Порадуйте детей сладеньким.

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Козерог

Вы будете более уязвимыми и сентиментальными. Эмоциональные реакции не всегда будут соответствовать обстоятельствам. Партнерам тяжело будет с вами говорить. Контролируйте себя.

Водолей

Положение дел будет постепенно улучшаться. Часть ваших материальных обязанностей примут близкие. Справиться с остальными вам будет не сложно.

Рыбы

Сохраняется достаточное финансовое обеспечение. Во второй половине дня следите за кошельком. Поход по магазинам лучше отложить.

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