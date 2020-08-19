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четверг, 20 августа 2020 07:00

Гороскоп на 20 августа: кому повезет больше всех

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Гороскоп на 20 августа: кому повезет больше всех
Звезды будут способствовать людям с аналитическим складом мышления. Фото: pixabay.com

20 августа - день покоя и стабильности. Уделите больше внимания пожилым людям. Прислушивайтесь к их советам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Сдержанность является высшей добродетелью в этот четверг, - говорит астролог. - Звезды будут способствовать людям с аналитическим складом мышления. Больше всего будет везти непритязательным и скромным персонам. Понадобится умение пользоваться минимумом вещей и средств для решения текущих задач. Жадным придется платить дважды за предоставленные услуги. Случайная встреча со старыми знакомыми может круто изменить ваши планы".

Овен

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. Старайтесь удерживать разумный баланс между доходами и расходами.

Телец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Не отказывайтесь от дополнительного приработка. Грандиозные финансовые планы составлять не пора.

Близнецы

Существенных изменений не ожидается. Больших затрат потребуют дети. Не отказывайтесь от участия в благотворительных проектах.

Рак

Денег едва хватает на ежедневные расходы. Ваша работа не будет по достоинству оценена. Будут возникать проблемы при проведении банковских операций.

Лев

Большинство денежных операций планируйте на вечернее время. Хорошо будут вестись дела по оформлению наследства и недвижимости.

Дева

Ваши финансовые возможности ограничены. Заметной прибыли не ожидается. Ведите плановую экономику. Не допускайте задолженностей.

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Весы

Финансовые дела будут идти с непредвиденными препятствиями. Не делайте ставку на помощь партнеров. Покупать электронику не пора.

Скорпион

Участвуйте в коллективных финансовых проектах. Помогайте людям в беде. Не заботьтесь о собственном обогащении.

Стрелец

Этот день не принесет заметной прибыли. Увеличивается отток денег. Не стоит покупать мебель и предметы интерьера.

Козерог

Отложите осуществления новых финансовых проектов до следующей недели. Решение текущих имущественных вопросов лучше перенести на вечернее время.

Водолей

Дефицита средств не будет. Используйте возможность пополнить свои сбережения. Не сдавайте в ремонт свою технику.

Рыбы

Не стоит подписывать имущественных поручений. Будьте осторожны с чужими деньгами. Занимать не следует. Покупайте офисную технику.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
августа

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