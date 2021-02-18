Гороскоп на 19 февраля: как пережить самый сложный день недели

Отложите покупку электроники и средств связи. Новая техника не будет работать долго. Фото: pixabay.com

19 февраля будет самым сложным днем недели. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Повышается уровень агрессивности у людей и животных, - говорит астрологиня. - Не раздражайте ближних. Сдерживайте свои эмоции. Оставьте в покое домашних животных. Повышается аварийность на дорогах. Следите за рулем. Отложите покупку электроники и средств связи. Новая техника не будет работать долго. Могут случаться перебои в работе интернета. Учитывайте все это при планировании дел. Чтобы спокойно прожить сложный день недели, раньше заканчивайте дела и спешите к семье. За ужином вспомните лучшие моменты этой зимы".

Овен

Не допускайте спешки при проведении денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Проверяйте чеки и сдачу.

Телец

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Близнецы

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш надеяться не стоит. К вам придут только заработанные деньги.

Рак

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваших потребностей. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся напрасными. Подождите.

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Лев

Дальнейший карьерный рост будет способствовать улучшению материального обеспечения. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения.

Дева

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Бытовую технику покупать не пора.

Весы

Вам придется взять на себя финансовое обеспечение близких людей. В результате деньги будут быстрее расходоваться. Дополнительная подработка не помешает в такой ситуации.

Скорпион

В целом дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Стрелец

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета.

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Козерог

Заметного прихода денег не ждите. Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в рассрочку. Дождитесь поступления основного заработка.

Водолей

Не спешите отдавать залог на приобретение недвижимости. Вы можете потерять эти деньги. Условия продажи могут меняться.

Рыбы

Никаких финансовых катаклизмов не предвидится. Не рассчитывайте расходы на длительный период. Понадобится умение своевременно реагировать на изменения на рынке.

Какие изменения принесет предпоследняя неделя зимы и каким знакам повезет больше всего.