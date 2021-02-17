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четверг, 18 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 18 февраля: к кому придут слава и деньги

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Гороскоп на 18 февраля: к кому придут слава и деньги
Большинство дел планируйте на утро. Вечер посвятите отдыху. Фото: pixabay.com

18 февраля не надо рассылать свое резюме и искать новую работу. Собеседование не даст желаемого результата. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Начинать строительство в этот день тоже не стоит, - говорит астрологиня. - Будут срываться договоренности. Окружающие не будут проявлять терпение и толерантности. Зависть может толкать людей на злые поступки. Большинство дел планируйте на утро. Вечер посвятите отдыху. Медитация поможет расслабиться. Слава и деньги придут к Львов и Рыб. Используйте каждую возможность заработать дополнительную копейку".

Овен

Не отправляйтесь на заработки. Больше потеряете, чем приобретете. Следите за своими вещами в транспорте. Остерегайтесь воров.

Телец

Приобретите новые аксессуары к своей одежде. Покупайте вещи для обновления интерьера. Вставьте новые окна. Не жалейте денег на создание уюта в доме.

Близнецы

Вашими материальными ресурсами могут воспользоваться другие. Не допускайте бесконтрольных расходов. Следите за изменениями курса валют.

Рак

Размеры прибыли не оправдают ваших надежд. Бизнес потребует дополнительных взносов. Будет ощущаться дефицит бюджета.

Лев

Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они помогут вам выгодно вложить капитал. А также избежать лишних расходов.

Дева

Изменений к лучшему не предвидится. Рассчитывайте на имеющуюся в кошельке сумму. Переговоры о сотрудничестве с новыми финансовыми партнерами отложите до пятницы.

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Весы

Деньги не будут держаться вашего кармана. Выходите из дома с ограниченной суммой. Не используйте кредитных карточек.

Скорпион

Мелкие неудачи могут портить настроение. Приобретенные в этот день вещи могут иметь скрытые недостатки. Проверяйте правильность оформления гарантийных талонов.

Стрелец

Самостоятельно решить все финансовые проблемы не удастся. Заручитесь материальной поддержкой друзей. Разделите с партнером ежедневные расходы.

Козерог

Не допускайте финансовой зависимости от окружающих. Сил и средств хватает для самостоятельного ведения имущественных дел.

Водолей

Финансового прихода не ожидается. В вашем распоряжении ограничена сумма. Часть средств пойдет на непредвиденные расходы.

Рыбы

Проведите необходимые выплаты и расчеты утром. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Качество обслуживания не будет соответствовать стоимости услуги.

Астрологиня рассказала, чем удивит и порадует неделя с 15 по 21 февраля.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
18
февраля

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