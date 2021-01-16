Гороскоп на 17 января: астрологиня назвала знаки-счастливчики

В воскресенье особая удача будет сопровождать Тельцов, Скорпионов и Козерогов. Фото: pixabay.com

17 января дома будет царить согласие и мир. Но не будет возможности отдохнуть. В гости придут родители и друзья. Все будут ждать ваших советов и поддержки. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Последние романтические приключения оставили неприятное воспоминание, - говорит астрологиня. - Не ограничивайте поэтому своего общения. Друзья радостно поддержат вас. Не позволяйте уговорить себя отправиться в путешествие. После него останутся неприятные впечатления. Остерегайтесь случайных половых контактов. Так могут завязаться нежелательные партнерские отношения. В воскресенье особая удача будет сопровождать Тельцов, Скорпионов и Козерогов. Почувствуете себя настоящими счастливчиками".

Овен

Ожидается обострение семейных конфликтов. Сумейте предупредить их. Найдите каждому из домашних работу по вкусу. Тогда времени на лишние разговоры не останется.

Телец

Случайная встреча в воскресенье может стать началом нового романа. Женатым это событие может навредить. Одиноким следует не упускать своего шанса.

Близнецы

Постоянное присутствие в доме знакомых мужа (жены) будет раздражать вас. Объясните это партнерам. Найдите способ организовать себе спокойную атмосферу.

Рак

Равнодушие любимых будет волновать. Позже вы узнаете о причинах их сдержанности. А сейчас просто подождите и не делайте поспешных выводов.

Лев

Вера в счастливую супружескую жизнь покидает вас. Попробуйте изменить точку зрения. Счастье нужно строить самостоятельно. Само по себе приходит только разрушения отношений.

Дева

Отдохнуть в эти дни не дадут окружающие. Домашние постоянно будут нуждаться в вашей помощи. Друзья – делиться своими проблемами и ждать советов.

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Весы

Родители активно будут интересоваться состоянием вашей личной жизни. Разговор об этом станет неприятным для вас. Сумейте вежливо сменить тему диалога.

Скорпион

Вечер воскресенья сделайте особенным. Любимые взыщут страсти и романтики. Удовлетворите их желания. Отношения станут более теплыми.

Стрелец

Вы сможете договориться с кем угодно, но не с ближайшим окружением. Поэтому большую часть времени посвятите общению с незнакомцами.

Козерог

Вы находитесь под влиянием авторитетного человека. Не рассказывайте ему о своей личной жизни. Позже пожалеете об этом.

Водолей

Любимые не захотят слушать ваших советов и предостережений. Пусть это вас не касается. Оставайтесь спокойными. Вскоре они признают свои ошибки.

Рыбы

От части собственных дел придется отказаться. Любимые не смогут решить свои проблемы без вашего активного участия.

16-17 января не стоит кардинально менять что-то в жизни. Смелые эксперименты приведут к нежелательному результату.