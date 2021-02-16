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среда, 17 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики

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Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Поставленным в этот день диагнозам стоит доверять. Фото: pixabay.com

17 февраля - один из самых удачных дней недели. Вам будет везти на деньги. Может случиться даже ценная находка. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не жалейте средств на благотворительные дела, - говорит астрологиня. - Интуиция не будет подводить профессионалов. В случае необходимости идите к врачу. Поставленным в этот день диагнозам стоит доверять. Не давайте воли своему желанию поспорить. Истина таким образом не родится. Настроение будет испорчено. Больше времени уделите водным процедурам. Это снимет усталость и раздражение. Счастливчиками в среду себя почувствуют Овны и Близнецы, Девы и Рыбы".

Овен

Воспоминания о лучших страницах прошлого соединят вас с любимыми. Освободите вечер для приятной беседы и просмотра старых фотографий.

Телец

Решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усугубить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно потерять или сломать.

Близнецы

Вкладывайте деньги в недвижимость. Хорошее время для приобретения гаража. Сдавать свой автомобиль в ремонт не следует.

Рак

Перейти к шефу с просьбой о повышении заработка не надо. Вы получите отказ. А количество ваших профессиональных обязанностей может увеличиться.

Лев

Мысли о будущей судьбе ваших отношений с любимыми будут вызывать тревожные ощущения. Не скрывайте своего беспокойства. Поговорите об этом откровенно.

Дева

Небольшое недоразумение на работе может стать началом служебного романа. В вашу жизнь придут новые впечатления.

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Весы

Оформлять документы на регистрацию предпринимательской деятельности не следует. Доходным это дело не будет. Не изменяйте основного направления работы.

Скорпион

Денежные переводы задержатся. Рассчитывать на них не стоит. Отложите поиски помещения для аренды. Оно будет стоить дорого.

Стрелец

Большой прибыли не ожидается. Однако не следует жалеть денег на помощь ближним. Отзовитесь по просьбе знакомых о материальной поддержке в беде.

Козерог

Вас не оставят воспоминания о прежних отношениях. Попробуйте трезво взглянуть на все. Здоровые отношения не были бы потеряны. Жалеть не стоит.

Водолей

Знакомить родителей с любимыми в этот день не следует. Разговор не сложится. Настроение у всех будет испорчено.

Рыбы

Поступят новые перспективные финансовые предложения. Воспользуйтесь ими и не пожалеете. После работе не несите свое раздражение домой. Зайдите сначала в кафе. Успокойтесь.

Астрологиня сообщила, кому на этой неделе повезет больше.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
17
февраля

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