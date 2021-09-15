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четверг, 16 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 16 сентября: почему этот день такой особый

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Гороскоп на 16 сентября: почему этот день такой особый
Составьте планы на вторую половину месяца. Фото: pixabay.com

16 сентября придется выбирать между карьерой и отношениями. Соединить эти вещи пока не удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Больше внимания уделите своему здоровью, - говорит астролог. - Прислушайтесь к самочувствию. Проведите профилактические процедуры или лечения. По возможности отложите тяжелую работу. Старайтесь оставаться спокойными. Выходите по делам заранее. Чтобы не приходилось спешить и волноваться по поводу опоздания. Уберите в доме. Это особый день для Овнов, Стрельцов и Водолеев. Удача будет улыбаться на каждом шагу. Не спешите выбирать себе пару. Лучше этого дня составьте планы на вторую половину месяца. Это время исполнения желаний. Через 2 недели удивитесь, как много всего успеете и сумеете".

Овен

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Даже если в ближайшее время заметных прибылей не ожидается.

Телец

Ваши ресурсы ограничены. Вместо вечернего отдыха придется дополнительно поработать. Не стоит отказываться от подработки.

Близнецы

Неприятности отступят. Дела будут двигаться в обычном режиме. Соглашаться на новое предложение финансового сотрудничества не стоит.

Рак

Финансовая ситуация понемногу улучшаться. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов. Приобретенная обувь не будет носиться долго.

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Лев

Вас может подвести легковерность и неспособность точно просчитать свои финансовые перспективы. Не доверяйте рассказам о выгодности вкладов. Проверьте это сами.

Дева

Прихода денег придется еще подождать. Статья розходив на повседневные нужды не уменьшается. Поэтому стоит выбирать экономичные формы хозяйствования.

Весы

Вам придется рассчитывать только на себя. Финансовой поддержки не будет. И прибыль покажется незначительной. Призовите на помощь свою хозяйственность.

Скорпион

Заработки вряд ли порадуют. Это день полезных расходов. Все будет состоять достаточно удачно. Найдется нужный товар. Денег на него достаточно.

Стрелец

Хороший заработок этого дня пока остается только на бумаге. Получить деньги вы сможете чуть позже. Поход по магазинам отложите до выходных.

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Козерог

Вы можете чрезмерно эксплуатировать свой кошелек. Помните об ограниченности денежных запасов. Выступать в качестве спонсора пока не время.

Водолей

В конце дня вы не досчитаетесь заметной суммы. Не надо транжирит деньги в магазинах. Откажитесь от бесцельной прогулки по магазинам.

Рыбы

Ожидаются мелкие материальные потери. На фоне общей финансовой нестабильности они будут восприниматься острее. Но не стоит экономить на питании. Берегите здоровье.

Астролог рассказала, чем удивит неделя с 13 по 19 сентября.

Автор: Gazeta.ua
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