Гороскоп на 12 декабря: в чью жизнь придет любовь

Раздражение в течение дня будет расти. Не наговорите лишнего партнерам под горячую руку. Фото: astrozodiac.net

12 декабря будем иметь Полнолуние. В этот день людям не занимать оптимизма. Будут находиться и силы, и стремление для новых начинаний. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стоит терять бдительности, - говорит астролог. - Ибо желание действовать не будет оставлять времени на продумывание деталей конкретного дела. Лучше браться за работу, которая не требует большого количества времени. Быстро можете терять силу и интерес. Слишком много людей будут вмешиваться в ваши дела. Раздражение в течение дня будет расти. Не наговорите лишнего партнерам под горячую руку. Любовь придет в жизни Тельцов, Раков, Весов и Скорпионов. Не пропустите возможности познакомиться с человеком, который вам понравился".

Овен

Заработок будет оставаться стабильно низким. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они надолго задержатся в сервисном центре.

Телец

Из-за собственной неосмотрительности можно потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не всегда уместно.

Близнецы

Нельзя в этот день проявлять жадность. Легко будете расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам.

Рак

Определенная ограниченность в финансах не будет мешать осуществлению ваших планов. Предложите партнерам небольшое путешествие. Устройте интересные приключения для детей. И сами развлекитесь от души.

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Лев

Будьте порядочными в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Вы будете чувствовать прилив сил и вдохновения. Щедро делитесь приподнятым настроением с окружающими. Люди будут легко идти на общение с вами.

Дева

Вы получите только часть ожидаемой прибыли. Не вступайте в споры. Покупать ювелирные изделия не время. Свидание оставит неприятные ощущения. Проведите вечер в одиночестве.

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Весы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Оплатить все текущие счета сразу не удастся. Решайте финансовые проблемы поэтапно. У вас могут появиться соперники. Обращайтесь достойно. Настоящей любви ничто не угрожает.

Скорпион

Не покупайте секонд-хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги.

Стрелец

Могут преследовать нежелательные поклонники. Предмет любви не будет отвечать взаимностью. Отнеситесь к ситуации с юмором.

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Козерог

Афишировать свои дальнейшие финансовые планы не стоит. Не спугните удачу. По возможности выбирайте безналичную форму расчета за предоставленные услуги. Остро будет ощущаться одиночество. Найдите для себя развлечение. Активизируйте переписку с приятными знакомыми.

Водолей

Проведите ревизию своей бухгалтерии. Вовремя оплачивайте счета. Ожидайте поступления перспективных финансовых предложений.

Рыбы

Лучше будут вестись дела вечером. Поход по магазинам также лучше планировать после захода солнца. Не стоит упрекать любимым из-за отсутствия достаточного внимания с их стороны. Подумайте, достаточно ли внимательны вы к ним.

В 2020 году погода не раз удивит украинцев. Будем иметь неурожайный год, полный погодных катаклизмов.