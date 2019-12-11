Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год

Людей заставят выйти на улицу низкие зарплаты, высокие тарифы и цены на продукты. Фото: tvoemisto.tv

2020 год будет проверять украинцев на устойчивость. Бедность, лишения прав и свобод заставят народ выйти на улицу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"От 18 до 25 июня, а также с 10 по 15 сентября есть вероятность народного сопротивления, - говорит астролог. - Людей заставят выйти на улицу низкие зарплаты, высокие тарифы и цены на продукты. Будем иметь еще одну революцию. Если бы президент не игнорировал протестные акции в октябре 2019-го, избежал бы обострение политического кризиса в 2020 году".

По словам астролога, новый экономический кризис наступит в период с 15 мая по 13 сентября.

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"Он напомнит 2008 год. Ослабнет гривна. Это время серьезного кризиса в банковской системе, - говорит Максимова. - Старые методы ведения политики отживут себя и пойдут в забытье. Летом появится риск роспуска Верховной Рады. Депутаты будут делать все для этого. Законы и приказы, которые будут выдавать массово, пойдут не на пользу государству. Они больше будут напоминать социальные эксперименты".

В 2020 году погода не раз удивит украинцев. Будем иметь неурожайный год, полный погодных катаклизмов.