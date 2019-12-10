Гороскоп для Девы на 2020 год: когда покупать жилье

Астролог не советует переезжать в другой город или страну. Прижиться там будет трудно. Фото: ganok.in.ua

У Дев в 2020 году денег будет меньше, чем в прошлом году. Но вы научитесь хозяйничать экономно и всем заработанным распорядитесь более удачно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вам под силу выдержать бешеный ритм жизни и справиться с форс-мажорами, которые готовит этот год, - говорит астролог. - Будете в эпицентре конфликтов. Не сторонитесь участия в политических процессах. Вам будет принадлежать роль строителей. Заранее просчитывайте последствия своих действий".

По словам астролога, Девы будут видеть недостатки в производственном процессе и в людях.

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"Следите за своими словами, - говорит Максимова. - Не унижайте человеческое достоинство. Сэкономленные средства лучше в что-то вложить. Они обесценятся. Держать дома их тоже рискованно. Весной покупайте жилье или гараж, но не в кредит".

Астролог не советует переезжать в другой город или страну.

"Прижиться там будет трудно, - объясняет Елена Максимова. - Это год испытаний для брака. Любимые будут раздраженными и нетерпеливыми. Им надоест жить по вашим законам и требованиям. Хотите избежать развода, защищайте семью от вмешательства родственников".

В 2020 году Ракам стоит раскрывать свои способности и таланты. Это поможет преодолеть трудности и пережить кризис.