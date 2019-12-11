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среда, 11 декабря 2019 14:29

Гороскоп для Весов на 2020 год: астролог рассказала в чем секрет побед

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Гороскоп для Весов на 2020 год: астролог рассказала в чем секрет побед
Совершенствуйте свои знания. Есть шанс стать лучшим в своей сфере. Фото: astrozodiac.net

2020 год - один из самых интересных в жизни Весов. Присматривайтесь к своему окружению, разберитесь со своими желаниями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не старайтесь охватить все и сразу. Выберите самые интересные дела и доводите их до конца, - говорит астролог. - Иначе останетесь у разбитого корыта. Сдерживайте желание заработать как можно больше. Не останавливайтесь на достигнутом. Совершенствуйте свои знания. Есть шанс стать лучшим в своей сфере. Хорошо пройдут курсы и мастер-классы. В этом весь секрет ваших побед. Не останавливайтесь, учитесь и учите других".

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Финансовая ситуация будет стабильной, если не будете отказываться от дополнительного заработка.

"Берите участие в благотворительных акциях. Поддерживайте родственников, - советует Максимова. - Изменение имиджа удастся на славу. Подойдет деловой стиль одежды. Приобретение техники и авто - не желательны. Будут служить недолго".

По словам атсролога, новые знакомства разочаруют. Отношения будут держаться на взаимовыгоде, а не чувствах.

"Крепкие браки заключат те партнеры, которые имеют общие интересы. Неадекватное поведение детей нужно воспринимайте как сигнал. Им нужно уделить больше внимания. Избегайте в своем рационе острых, соленых, копченых и жареных блюд. Будьте осторожны с приемом антибиотиков", - говорит астролог.

Львам в 2020 году понадобится умение быстро принимать решения. Придется отказаться от отдыха. Астролог рассказала, когда им лучше жениться.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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