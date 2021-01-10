Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти

Путешествия перенесите на выходные. Тогда они точно прибегнут на славу. Фото: pixabay.com

В течение недели с 11 по 17 января следите за работой электроприборов, а также при строительстве и ремонте. Многое будет разрушаться. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"До среды продолжаются дни Гекаты или Темной Луны, - говорит астрологиня. - Не стоит приступать к важным делам. Возведенные на этой неделе дома дадут трещины и будут признаны аварийными. Хозяйкам стоит быть внимательными во время работы у газовой плиты. Понедельник и вторник - дни лжецов. Не позволяйте обвести себя вокруг пальца. Возрастет количество аварийных ситуаций. Не стоит менять сантехнику. Путешествия перенесите на выходные. Тогда они точно прибегнут на славу. Тельцы, Раки, Стрельцы и Рыбы не будут скрывать радости. Этим знакам будет везти во все, чего пожелают".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Получите отказ от людей, на поддержку которых рассчитывали. Вместе с любимыми возьмитесь за изучение чего-то нового. Это приятный период, который откроет перед вами новые горизонты. Заработки растут.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не берите на себя ответственность за чужие средства. Нехватку придется компенсировать из собственного кармана. Повышается плодовитость организма. Можно планировать пополнение в семье.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Наступает время решительного движения вперед. Первые дни недели не способствуют тому, чтобы начинать что-то. Сейчас лучше анализировать ошибки, читать, обмениваться опытом. Не стоит открывать магазинов. Они будут убыточными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Первая половина недели окажется сложной. Работоспособность снижается. Не загружайте себя работой. Ближе к выходным сил, вдохновения и желания работать станет больше.

Лев (23 июля - 23 августа)

Это подходящее время, чтобы заводить домашних любимцев. Собаки и кошки, которые появятся в доме, станут настоящими друзьями и врачами. Они будут быстро догадываться, где вам больно, и пытаться согреть это место и утолить боль.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Появятся хорошие советники и помощники. К ним стоит прислушаться. Жизнь будет проверять на способность импровизировать. В пятницу поступят премиальные. Любимым будет не до романтики. Вам захочется душевного разговора. Вместо свидания сходите на встречу с друзьями.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Если хотите изменить что-то в своей жизни, смените обстановку. Любимые могут обижаться, что вы уделяете им мало внимания. Небольшая прогулка улучшит отношения между вами. Главное оказаться в нужном месте в нужное время.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Действуйте осторожно. Не тратьте все до последней копейки. Часть средств отложите на нужды семьи. Отгоняйте от себя страх и сомнения. Не делайте родных заложником своих чувств.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если хвататься за все сразу, мало что получится. Определитесь, какие дела вам самые важные. Оставайтесь пунктуальными. Придерживайтесь своего слова. Не обещайте того, чего выполнить не можете.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошо пойдет новый курс обучения. Общайтесь с коллегами, обменивайтесь опытом. Таким образом расширите собственные горизонты и заложите фундамент для дальнейшего карьерного роста. Любимые будут чувствовать себя счастливыми рядом с вами. Проводите больше времени с семьей.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не медлите с решением срочных финансовых проблем. Придется довольствоваться скромными, но стабильными заработками. Меньше времени проводить в кругу родных. Любимые будут искать утешения среди новых знакомых. Не ревнуйте, а доверяйте.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Если любимые будут рядом, вам никакие изменения не страшны. Вместе переживете светлую и приятную неделю. Наслаждайтесь друг другом.

Не допускайте экстремальных физических нагрузок. Ваши сосуды этого не выдержат. Не подвергайте жизнь опасности.