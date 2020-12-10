Гороскоп на 11 декабря: чем порадует пятница

В этот день постепенно будут решатся сложные жизненные ситуации. Не ускоряйте развития событий. Фото: pixabay.com

11 декабря - напряженный день, что принесет немало переживаний. Продолжается сезон затмений. Часто будут случаться ошибки из-за невнимательности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не принимайте важных решений, - говорит астролог. - Вы о них пожалеете. Будьте осторожны с ядовитыми и едкими веществами. Возможны ожоги химического происхождения. Резко снижается работоспособность. Следите за рулем. Ситуация на дорогах остается сложной. Настроение будет испорчено еще утром. Начнет раздражать множество мелочей. Не спорьте с коллегами. Пятница порадует известиями от родственников и друзей. У кого-то родятся дети, кому-то предложат новую должность. Разделите с ними миг радости и успеха. Появится прекрасная возможность найти общий язык с любимыми. В этот день постепенно будут решатся сложные жизненные ситуации. Не ускоряйте развития событий".

Овен

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

Телец

Придется приложить немало усилий для поддержания необходимого прожиточного уровня. Нельзя лениться. Не одалживайте денег.

Близнецы

Не афишируют свои намерения. Вашими идеями могут воспользоваться конкуренты. Возможны серьезные финансовые потери. Сведите к минимуму денежные расчеты.

Рак

Прибыли будут поступать небольшими суммами. На все необходимое денег хватает. Не отказывайте окружающим в материальной поддержке.

Лев

Начнет раздражать застой в финансовых делах. Сдвинуть ситуацию к лучшему не удастся. Остается только ждать. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Дева

Продолжается напряженный финансовый период. На премиальные рассчитывать не стоит. Потерянные вещи не вернутся к вам.

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Весы

Значительная сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами по-хозяйски. Отправляться за подарками лучше со следующей недели.

Скорпион

Дела будут продвигаться хорошо. Ожидается поступление денег. Проверяйте сопроводительную документацию при осуществлении торговых операций. Ошибки обойдутся дорого.

Стрелец

Ожидайте доходов. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на выходные.

Козерог

Не укладывайте важных деловых соглашений. Они не будут выгодными для вас. Брать кредит под залог нельзя. Вовремя погасить его будет трудно. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Водолей

Денег мало. Поступление доходов задерживается. Немного подождите. Не пора покупать роскошные авто и драгоценности. Подготовьте к проверке финансовую документацию.

Рыбы

На все запланированные покупки средств не хватает. Разделите расходы между членами семьи. Открытые в этот день предприятия будут убыточными.

Стало известно, каким знакам 2021 год принесет успех и радость.