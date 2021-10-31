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понедельник, 01 ноября 2021 07:00

Гороскоп на 1 ноября: что сделать в этот день, чтобы весь месяц быть богатым и успешным

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Гороскоп на 1 ноября: что сделать в этот день, чтобы весь месяц быть богатым и успешным
1 ноября воздержитесь от ссор с руководством и коллегами, соблюдайте обещания. Фото: pixabay.com

1 ноября не оставляйте детей без присмотра. Их баловство может обернуться серьезными проблемами. Общайтесь с ними больше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день жестких решений и грубых ошибок, – говорит астролог. – Растет агрессивность окружающих. Не желательно находиться в толпе. Обходите людей под хмельком. Не стоит слепо увлекаться новыми творческими проектами. Рожденные в этот день идеи будут нуждаться в проверке на жизнеспособность. Знакомство с новыми партнерами пройдет безуспешно. Не следует назначать первое свидание. Если хотите весь ноябрь быть богатым и успешным, 1 ноября воздержитесь от ссор с руководством и коллегами, соблюдайте обещания, которые дали любимым и друзьям, выделите часть средств на благотворительность. Утром беритесь за дела, которые больше нельзя откладывать. Легко решите самые сложные задачи. Сейчас для многих начнется период взлета и побед".

Овен

Партнерам станет известно то, о чем вы не хотели бы с ними говорить. Держитесь достойно. Не лукавьте. Тогда ситуация разрешится как можно лучше.

Телец

Вам не хватит терпения. Старайтесь понять мотивы поступков близких. Тогда будет легче помириться с ними.

Близнецы

Используйте услуги посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью друзей.

Рак

Будьте последовательны. Не изменяйте своей экономической политике. Хорошо отлаженный бизнес будет давать хорошие прибыли.

Лев

Дела будут идти неплохо. Своевременно поступят ожидаемые деньги. Не откладывайте на вечер решение финансовых вопросов.

Дева

Покой и тишина будут царить в вашем доме. В этот день отношения будут надежными и длительными.

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Весы

Держите запас денег на непредвиденные расходы. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительный ущерб.

Скорпион

Экономить в этот день не удастся. Имейте при себе запас денег. Заемные людям вещи вернутся к вам испорченными.

Стрелец

Думайте о своих словах. Вы рискуете проговориться. Сказанное позже используют против вас.

Козерог

Приглашать милых на отдых в людные места не стоит. Чрезмерное возбуждение окружающих испортит ваш вечер.

Водолей

Удовлетворите желания своих милых. Это будет стоить недорого. Но значительно улучшатся ваши отношения.

Рыбы

Деньги будут сплывать быстро. Родственники не смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии.

Астролог удивила прогнозом на ноябрь.

Автор: Gazeta.ua
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