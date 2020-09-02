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среда, 02 сентября 2020 10:07

Горняки пятые сутки под землей, требуют выплатить зарплату

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Горняки пятые сутки под землей, требуют выплатить зарплату
Шахтеры требуют выплатить заработанное за полгода. Фото: Pixabay

Пятые сутки во Львовской области 26 горняков шахты "Надежда" не выходят на поверхность.

Они требуют свои зарплаты, которых им не платят уже 5 месяцев, рассказали в эфире "ТСН.Ранок".

"На глубине полкилометра они требуют задолженности за пять месяцев зарплаты. Долг достигает 60 миллионов гривен. В Министерстве энергетики говорят: предприятие не относится к тем, которые получают дотацию из госбюджета, а долги на шахте накопились из-за неэффективного руководства", - рассказали в сюжете.

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"Задолженность у нас уже за полгода выросла, кредитки уже полностью голые, детей отправили без ничего на 1 сентября", - рассказывает горняк Юрий Патращук.

Семьи горняков с марта не получают заработанных денег. По состоянию на 25 августа, долг перед работниками предприятия достиг 61,54 млн грн. Горняки говорят, что протест будет продолжаться до тех пор, пока им не выплатят задолженностей.

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