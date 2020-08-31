Горняки подняли бунт - отказываются подниматься на поверхность

Шахтеры требуют выплатить задолженную еще с марта заработную плату. Фото: pixabay

На шахте "Надежда" в городе Червоноград Львовской области продолжается забастовка.

Утром 31 августа под землей находится 31 горняк, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Шахтеры требуют выплатить задолженную еще с марта заработную плату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль спустился в угольную шахту: фото

"31 горняк шахты" Надежда "на 8.30 утра 31 августа остаются под землей. В двух шахтеров из-за давления ухудшилось состояние здоровья и было принято решение подняться на поверхность. Подземная акция протеста началась и продолжается с 28 августа ", - сообщил Волынец.

По его словам, семьи горняков с марта не получают заработанные деньги. По состоянию на 25 августа долг перед работниками предприятия достиг 61,54 млн грн. Горняки говорят, что протест будет продолжаться до тех пор, пока им не выплатят задолженное.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских шахтеров государственными наградами за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм.