Зеленский вручил шахтерам государственные награды

Президент отметил горняков государственными наградами. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских шахтеров государственными наградами за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм.

Соответствующий указ № 367/2020 президент подписал по случаю Дня шахтера. Об этом сообщает пресс служба Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства наградил одного горняка орденом "За заслуги" II степени, пять - орденом "За заслуги" III степени, двенадцати - орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени, восемь - медалью "За труд и доблесть" и одного - орденом княгини Ольги III степени. В то же время, одному шахтеру присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", а еще двенадцати - "Заслуженный шахтер Украины".

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"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа - нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", - заявил Зеленский.

В четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский в честь 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете отметил государственными наградами первого президента Украины Леонида Кравчука и нескольких народных депутатов предыдущих созывов.