Горишни Плавни возглавили рейтинг индустриальных городов с самым чистым воздухом

Горишни Плавни на Полтавщине признали самым экологически чистым промышленным городом по итогам 2020 года. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Горишни Плавни на Полтавщине по комплексному индексу загрязнения атмосферы, как и в позапрошлом году, признан самым экологически чистым промышленным городом по итогам 2020 года. Имеет показатель 1,9, до 5 - уровень считают низким.

Этот индекс учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха пятью примесями. Такие данные опубликовала Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Анализировали 39 крупнейших индустриальных городов Украины. Состояние загрязнения воздуха в городах Украины оценивали по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах сети мониторинга гидрометеорологических организаций. Определялось содержание 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов, пишет "Левый берег".

Самые высокие показатели загрязнения за прошлый год вновь имеет Мариуполь Донецкой области. Также высокий уровень зафиксирован (в порядке убывания) в Каменском Днепропетровской области, Днепре, Кривом Роге Днепропетровской области, Одессе, Киеве, Николаеве, Херсоне и Запорожье. Там превышены средние концентрации диоксида азота, формальдегида, взвешенных веществ, фенола, оксида углерода, оксида азота, аммиака, диоксида серы и др.

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В этих городах расположены крупные промышленные предприятия. В Мариуполе - Металлургический комбинат им. Ильича и Азовсталь, принадлежащие группе "Метинвест"; в Каменском - Днепразот Игоря Коломойского и Днепровский металлургический комбинат, находящийся в управлении группы "Метинвест"; в Днепре - ДТЭК Приднепровская ТЭС, что принадлежит группе "ДТЭК" и Днепровский металлургический завод - группа "DCH"; в Кривом Роге - АрселорМиттал Кривой Рог группы "АрселорМиттал", Северный, Центральный, Ингулецкий и Южный ГОК, которыми располагает "Метинвест"; в Киеве - Дарницкая ТЭЦ, что принадлежит компании "Евро-реконструкция"; в Запорожье - ОАО "Запорожсталь" группы "Метинвест".

Общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины за 2020 год снизился с 8,2 до 7,0 по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Это произошло из-за снижения уровня промышленного производства в период пандемии.

Пятерка лидеров с самым чистым воздухом в январе-декабря 2020 года выглядит так: Горишни Плавни Полтавской области - 39 место, Измаил Одесской области - 38-е, Светловодск Кировоградской области - 37 место, Харьков - 36-е, Бровары Киевской области - 35 место. Из крупных промышленных предприятий в Горишних Плавнях расположены Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты группы Ferrexpo.

12 апреля Киев занял четвертое место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха с индексом 159 при норме 50. А 11 марта украинская столица занимала восьмое место среди городов, где дышать труднее.