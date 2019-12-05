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четверг, 05 декабря 2019 15:37

"Горела вся одежда. Я гасила голыми руками" - Ивану Коваленко на лечение нужна помощь

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38-летний Иван Коваленко из Харькова 3 месяца находится в реанимации ожогового центра. У мужчины 80% ожогов тела, половина из которых - глубокие. На лечение ежедневно уходит 3-4 тыс. грн.

Автор: Диана Старокожко
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Диана Старокожко просит помощи в лечении мужа

"29 августа ночью у нас замкнуло проводку. Иван пошел в гараж, посмотреть, что случилось. Я в этот момент спала. Проснулась от мощного взрыва. Я выскочила на улицу. Муж успел выбежать из горящего гаража. На нем горела вся одежда. Я гасила голыми руками. Вызвала скорую и спасателей. Муж до сих пор в реанимации. У него 80 процентов ожогов, половина есть глубокие. Иван перенес уже 25 операций. Поверхностные ожоги зажили. Осталось сделать на спине пересадку кожи. Муж находится в тяжелом состоянии. Добавилась двусторонняя пневмония. В день идет по 3-4 тысячи гривен. Ми потратили уже все свои сбережения. Единственная надежда на неравнодушных людей. Мне пришлось рассчитаться с работы, чтобы быть рядом. Чередуем с его мамой, ей 80 лет. Просим помочь кто чем сможет. Для нас важна каждая гривна", - рассказала Gazeta.ua жена Диана Старокожко.

Автор: Диана Старокожко
  Иван Коваленко имеет 80% ожогов тела
Иван Коваленко имеет 80% ожогов тела

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 6293 8389 5356 (Старокожко Диана Васильевна).

Автор: Любовь Карнарук
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