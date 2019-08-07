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среда, 07 августа 2019 07:41

Google создал дудл в честь украинского писателя

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Google посвятил новый дудл 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

На нем изображен украинский казак на коне, который скачет в поле.

Автор: obozrevatel.com
  Google посвятил новый дудл украинскому писателю Пантелеймона Кулиша
Google посвятил новый дудл украинскому писателю Пантелеймона Кулиша

Пантелеймон Кулиш - один из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции "хуторской философии". Самый известный роман автора - "Черная рада", который называют лучшей исторической повестью в нашей литературе.

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Также он создал "кулишовку" - одну из ранних версий украинского алфавита. Главный автор первого полного украинского перевода Библии (наряду с Иваном Пулюем и Иваном Нечуй-Левицким).

Отдельного внимания требуют его любовные отношения. Кулиш был не из тех людей, которые хранили супружескую верность. Громкой изменой жене стал роман с украинской писательницей Марко Вовчок. Было также много мимолетных интриг, однако в конце жизни он все-таки вернулся в семью.

Автор: Олесь Федорук (Publik domain)
  Google посвятил новый дудл украинскому писателю Пантелеймона Кулиша
Google посвятил новый дудл украинскому писателю Пантелеймона Кулиша

Google установили на свой официальный аккаунт в Instagram фотографию работы украинской пенсионерки. Вышивка 65-летней жительницы Кривого Рога Людмилы Киселевой набрала почти 70 тыс. лайков.

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Дата
07
августа

Серийный убийца сначала душил своих жертв

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