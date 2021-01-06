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среда, 06 января 2021 02:02

Голубовская рассказала, как изменился Covid-19

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Голубовская рассказала, как изменился Covid-19
Коронавирус тяжелее всего переносится в осенне-зимний период. Фото: Укринформ

В Украине увеличилось количество "тяжелых" госпитализированных с коронавирусом пациентов.

Причем их возраст снизился до 40 лет, сообщила ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская в интервью "Цензор.НЕТ".

По ее словам, даже после выписки из стационара в отдельных случаях длительное время существует угроза развития тромбообразования. Некоторые инфицированные остаются на стационарном тяжелом лечении месяц, полтора и даже два.

"Зато сейчас есть нормативные документы и протоколы, которые позволяют эффективно лечить людей. А лечение очень необычное. Причем, им занимаются доктора разных специальностей, не только инфекционисты. Для них это вообще все загадка. Но мы все время внедряем новые методы, как и весь мир, выходим за рамки протоколов", – отметила Голубовская.

Согласно исследованиям, Covid-19 может сохраняться в организме человека до 12 недель. В это время вирус может индуцировать иммунные и аутоиммунные реакции, которые еще малоизучены.

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"Если человек выписывается и у него тяжелейшее поражение легких, здесь нужна, конечно, уже другая реабилитация. Вы же видите, какие больные у нас. У некоторых легкие поражены на 90-100%" – рассказала инфекционист.

Самым страшным в Covid-19 Голубовская назвала то, что инфекция может очень быстро прогрессировать.

"КТ человек сделал, там написали какой-то процент. Но на этом проценте все не останавливается. Заболевание продолжает прогрессировать", – сказала врач.

Она пояснила, что медикам приходится разрабатывать для разных пациентов разную реабилитацию. Это связано с тем, что коронавирус способен провоцировать множество осложнений.

"У кого-то поражение нервной системы с развитием полинейропатии, у кого-то миокардит. Он, к слову, в последнее время часто встречается как осложнение коронавирусной инфекции", – отметила Голубовская.

Инфекционист подчеркнула, что в Украине до пандемии "никогда не было такого количества смертей", как во время распространения Covid-19.

Ранее Голубовская сообщила, что коронавирус тяжелее переносится в осенне-зимний период.

В это время растет количество пациентов с тяжелой формой Covid-19.

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