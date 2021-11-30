"Голодная туса": блогер-организатор во второй раз извинился перед украинцами

 
Ексклюзивы
1/5
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 432
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 2133
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3258
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5211
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 11745
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3429
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2322
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 432
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
12
4
5
4
5
Офицер переплыл Днепр в честь 30-летия ВСУ
Офицер переплыл Днепр в честь 30-летия ВСУ
В Черном море испытали украинские патрульные катера Island
В Черном море испытали украинские патрульные катера Island
В Киеве начали собирать главную елку страны - фото
В Киеве начали собирать главную елку страны - фото
Украинские войска приняли участие в учениях в Грузии
Украинские войска приняли участие в учениях в Грузии
Житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины
Житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины
Видео
Все видео
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
Укрзализныця запускает 12 пар скоростных поездов: перечень маршрутов
Укрзализныця запускает 12 пар скоростных поездов: перечень маршрутов
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша
В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 630
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2178
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 846
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3699
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3825
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
30 ноября 2021
Просмотров: 27
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
вторник, 30 ноября 2021 16:52

"Голодная туса": блогер-организатор во второй раз извинился перед украинцами

  Комментировать
&quot;Голодная туса&quot;: блогер-организатор во второй раз извинился перед украинцами
Блогер сказал, что признал свою ошибку. Фото: Instagram.com/o_zalisko

Блогер Александр Залиско, который в День памяти жертв Голодомора устроил во Львове громкую вечеринку, во второй раз извинился перед украинцами.

Видео он опубликовал в Instagram 30 ноября.

"Хочу искренне извиниться перед теми людьми, чьи чувства и патриотические ценности я совершенно нечаянно задел. Поверьте, это точно было сделано нечаянно, первый и последний раз. Это была необдуманная ошибка, не больше", - обратился блогер.

Также Залиско сказал, что он "затупил".

"Когда я приглашал гостей на праздник, я не обратил внимание на то, что еще будет происходить в этот день. Ну затупил, признаю. Но как взрослый, сознательный человек, я должен признавать ошибки и отвечать за поступки. Я готов это делать и принимаю последствия своих действий", – сказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саша Бо назвала Остапчука виновником скандала с "голодной тусой"

"Сейчас нужно побыть наедине и многое переосмыслить. Всем хорошего дня", - сказал блогер.

27 ноября блогеры устроили громкую вечеринку по случаю дня рождения шоумена Залиско. Она проходила в Доме ученых во Львове. Развлекал гостей мероприятия ведущий Владимир Остапчук, назвавший действо "голодной тусой".

После общественной огласки Дом учёных приостановил хозяйственную деятельность. А Национальная полиция составила протокол на Залиско за нарушение карантинных требований.

Ряд брендов заявили, что не будут сотрудничать с участвовавшими в вечеринке блогерами. Среди них - Rozetka, Pepsi Ukraine, Нова пошта, Lovare, Metro, Andreas Moskin.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Голодная туса": блогер-организатор во второй раз извинился перед украинцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 11808
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 11745
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 9486
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
 Просмотров: 8190
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 7839
Общество
Офицер переплыл Днепр в честь 30-летия ВСУ
Офицер переплыл Днепр в честь 30-летия ВСУ
12
 Просмотров: 72
В Украине хотят отменить перенос выходных по случаю праздников
В Украине хотят отменить перенос выходных по случаю праздников Просмотров: 297
Рада согласовала службу военных капелланов
Рада согласовала службу военных капелланов Просмотров: 72
1 тыс. грн вакцинированным нужно будет потратить за четыре месяца
1 тыс. грн вакцинированным нужно будет потратить за четыре месяца Просмотров: 567
В Черном море испытали украинские патрульные катера Island
В Черном море испытали украинские патрульные катера Island
4
 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
17
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
8
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
4
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
Голосов: 57650
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть