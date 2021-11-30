"Голодная туса": блогер-организатор во второй раз извинился перед украинцами

Блогер Александр Залиско, который в День памяти жертв Голодомора устроил во Львове громкую вечеринку, во второй раз извинился перед украинцами.
Видео он опубликовал в Instagram 30 ноября.
"Хочу искренне извиниться перед теми людьми, чьи чувства и патриотические ценности я совершенно нечаянно задел. Поверьте, это точно было сделано нечаянно, первый и последний раз. Это была необдуманная ошибка, не больше", - обратился блогер.
Также Залиско сказал, что он "затупил".
"Когда я приглашал гостей на праздник, я не обратил внимание на то, что еще будет происходить в этот день. Ну затупил, признаю. Но как взрослый, сознательный человек, я должен признавать ошибки и отвечать за поступки. Я готов это делать и принимаю последствия своих действий", – сказал.
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"Сейчас нужно побыть наедине и многое переосмыслить. Всем хорошего дня", - сказал блогер.
27 ноября блогеры устроили громкую вечеринку по случаю дня рождения шоумена Залиско. Она проходила в Доме ученых во Львове. Развлекал гостей мероприятия ведущий Владимир Остапчук, назвавший действо "голодной тусой".
После общественной огласки Дом учёных приостановил хозяйственную деятельность. А Национальная полиция составила протокол на Залиско за нарушение карантинных требований.
Ряд брендов заявили, что не будут сотрудничать с участвовавшими в вечеринке блогерами. Среди них - Rozetka, Pepsi Ukraine, Нова пошта, Lovare, Metro, Andreas Moskin.
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