Глава УГКЦ - украинцам: "Не очаровывайтесь обещаниями"

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Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук призывает не верить тем, кто утверждает, что войну можно быстро завершить.

"Нет легких ответов на сложные вопросы нашего бытия. Не верьте тому, кто скажет, что можно быстро завершить войну. Такого не будет. Не верьте, что кто-то вытянет какую-то волшебную карточку из рукава и скажет: "Мы остановим агрессора". Это неправда", - написал предстоятель УГКЦ в Facebook.

По его убеждению, нельзя остановить агрессора, умиротворять его, идя на уступки.

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"К сожалению, это не до конца понимают игроки мировой политики. Нельзя договориться с агрессором. Его можно только остановить. С преступником не разговаривают, а хватают его за руку, чтобы не дать совершить преступление. Мы должны понять, что судьба страны в наших руках. Однако стоит набраться терпения и понять, что не существует легких решений сложных вопросов", - считает священнослужитель.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав поедет в Рим, чтобы обсудить с Папой Римским Франциском вопрос получения статуса патриархата. Встреча с Папой Римским состоится в начале июля в Риме.