Гигантский одуванчик с проводов поразил своей реалистичностью

В Бердянске на Аллее кузнецов установили металлический одуванчик высотой 4 м. Автором цветка стал кузнец Александр Шапошник.
В вечернее время металлическое растение светится, пишет "Укринформ".
Над скульптурой автор работал в течение 3 недель.
"На металлический цветок ушло 2 километра проволоки. Диаметр самого одуванчика - 1,3 метра", - рассказал Шапошник.
Автор хочет, чтобы появилась целая поляна таких одуванчиков. Для этого необходимо сделать еще хотя бы 4-5 единиц.
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Очень ароматным и вкусным получается варенье из одуванчиков. Рецепт такого варенья с лимоном несложный.
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