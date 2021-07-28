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среда, 28 июля 2021 17:46

Георгиевские ленты, красная звезда, серп и молот: мэр Хорола отметил праздник оккупантской армии
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На Полтавщине громко отпраздновали день ВМФ СССР
Фото: glavcom.ua
Полиция отреагировала на информацию СМИ
Александр Рудоманов написал вопрос к Хорольца с просьбой уточнить имена людей на фото. Зато получил оскорбления в свой адрес и оправдания использования запрещенной символики

За использование и публикацию запрещенной символики правоохранители открыли уголовное производство против главы одной из территориальных громад на Полтавщине.

Фигурант по делу - глава Хорольского территориальной громады Сергей Волошин. Он опубликовал в соцсетях фотографии, на которых среди других людей позирует с флагом Военно-морского флота СССР.

На одной из фотографий двое мужчин поднимают флаг ВМФ СССР на флагштоке.

"Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, которые покинули этот мир. Радуюсь тому, что атмосферу праздника с нами разделили и жители Вишняков и Хорола, которые приветливо махали участникам нашего автопробега", - написал Сергей Волошин в Facebook.

После огласки чиновник удалил сообщение. Но фотографии попали в региональные и всеукраинские СМИ.

На снимки с запрещенной символикой обратил внимание журналист Александр Рудоманов. Он и предоставил ситуации огласки.
Помимо прочего, Рудоманов написал в группе Хорольской общины на Facebook вопрос, кто изображен на фото. В ответ получил много комментариев - местные жители оправдывают поступок чиновников. Даже наоборот - восхваляют, что земляки держат строй и помнят настоящие праздники.

Судя по комментариям, хорольцы не знают, что флаг ВМС СССР с советской звездой и серпом и молотом с запрещенной символикой. Примечательно, что на празднование некоторые мужчины взяли современные флаги военно-морских сил ВС Украины. Хотя в Украине день ВМС празднуют в первое воскресенье июля - в этом году праздник пришелся на 4 число.

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В отличие от праздника ВМС РФ - страны-агрессора, которая продолжила традицию празднования в четвертое воскресенье месяца, в этом году пришлась на 25 июля.

Именно этот день и отметили громко мэр Хорола и другие чиновники.

На сообщения СМИ отреагировали в областном управлении Нацполиции.


"Полиция начала расследование по факту использования запрещенной символики коммунистического режима на Хорольщине. Информация полиции Полтавщины стала известна во время мониторинга социальных сетей. По факту полиция под процессуальным руководством Хорольского отдела Лубенского окружной прокуратуры внесла сведения в ЕРДР. Обстоятельства происшествия выясняют в рамках уголовного производства", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Уголовное производство открыли по статье, предусматривающей наказание за изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, тоталитарного режима в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Если те же из действия совершает предстапвник власти, закон предусматривает ужесточение наказания - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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