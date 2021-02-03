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среда, 03 февраля 2021 07:46

Где ждать осадков: синоптики уточнили прогноз

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Где ждать осадков: синоптики уточнили прогноз
В Киеве и области ночью прогнозируется до -7°С. Фото: pixabay.com

3 февраля в Украине ожидается сравнительно теплая погода. Ночью местами ударит мороз.

На части территории прогнозируют дожди с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

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Осадки ожидаются на западе, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В центре и на севере днем температура воздуха составит +2...5°С. В Сумской области от +1°С. В других регионах страны до +8°С, на юге и востоке +9°С, а в Крыму до +10°С.

В Киеве и области ночью прогнозируется до -7°С, днем до +4°С. В столице возможны дожди со снегом.

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В четверг в Украину придет циклон, который обусловит теплую погоду и дожди. А с пятницы снова начнет заходить морозный воздух.

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Дата
03
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