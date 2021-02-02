Когда в Украину придет потепление

В четверг в Украину придет циклон, который обусловит теплую погоду и дожди. Фото: pixabay.com

Завтра юго-западный ветер принесет в Украину потепление.

На юго-востоке и в восточных областях будет преобладать теплая погода, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в течение дня составит +3...9°С, на Запорожье и в Крыму местами до +10...12°С. В северных областях в течение дня 0...+3°С.

Потепление будет способствовать таянию снега и льда, на дорогах и тротуарах будет травмоопасно.

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3 февраля в западных областях и на севере ожидается дождь с мокрым снегом, в Карпатах также снег. На остальной территории Украины без осадков.

В Киеве в среду местами небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица и снежная каша. Порывистый юго-западный ветер. В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 0...+2°С.

В четверг в Украину придет циклон, который обусловит теплую погоду и дожди. А с пятницы снова начнет заходить морозный воздух.

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