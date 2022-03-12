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суббота, 12 марта 2022 16:06

"Где я был эти 8 лет" - Птушкин записал видео для россиян о войне в Украине

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&quot;Где я был эти 8 лет&quot; - Птушкин записал видео для россиян о войне в Украине
Ранее Птушкин жил в Луганске. Фото: Скрин с видео

Тревел-блогер Антон Птушкин решил ответить на популярный вопрос россиян "где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс".

Также он развенчал мифы вокруг войны в Украине в своем видео на YouTube.

"Это будет первое видео, где я сперва попрошу вас не подписаться, а отписаться... Знаю, что многие из вас уже отписались, ведь я переживал похожее в 2014-м году. Когда целые семьи просто ссорились из-за обсуждения вопроса. Сейчас Происходит то же самое, но я остаюсь собой, я не изменился, я хотел бы пообщаться, чтобы ответить на вопрос, который волнует вас больше всего.

Известный блогер сам родом из Луганска, но был вынужден уехать в 2014 году, когда Россия напала на Донецк и Луганск.

"Луганск - это мой дом, который в 2014 году у меня забрали. У вас когда-то забирали дом? Представьте, что место, где вы ходили в школу, учились в институте, работали, проводили вечеринки, опен-эйры, где было много всего, что вы любили, через несколько недель перестало быть вашим. Выехали почти все друзья, почти все, кого ты знал. Вместо этого заехали люди на военной технике. , – сказал он.

Прокомментировал Птушкин и так называемых неонацистов и фашистов в Украине.

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"Здесь, наверное, самое время вам задать вопрос о фашистах. Как вы знаете, я выходец из Донбасса, говорю и создаю контент на русском языке и с недавнего времени живу в центре Киева. И за все эти годы я ни разу не столкнулся с открытой агрессией на свой адрес. За 10 лет жизни, это я вам точно скажу, неонацистов гораздо проще видеть на федеральных каналах, чем на улицах столицы Украины", - рассказал блогер.

Он также заявил, что путешествия помогают понять, что нужно изменить в своей стране и назвал войну России против Украины попыткой диктатора заставить российский народ бояться.

"Я не хочу никого пугать, но вам уже нельзя сравнивать, вам даже нельзя выражать собственное мнение. Так за вас решило ваше правительство и ваш президент. А 24 февраля он решил, что и нам так нельзя и приказал бомбить Украину. Что бы вам ни говорили с экрана телевизора, эта война, чтобы вы боялись. Эта война для вас. Чтобы вам не с чем было сравнивать", — подытожил Птушкин.

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Публикация от Anton Ptushkin (@ptuxerman)

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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