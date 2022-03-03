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четверг, 03 марта 2022 07:18

"Не станет и вас" - украинские блогеры призвали россиян не молчать

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&quot;Не станет и вас&quot; - украинские блогеры призвали россиян не молчать
Украинские блогеры записали видеообращение к россиянам. Фото: instagram.com/da_astafieva

Популярные украинские блогеры и артисты объединились и записали видеообращение к россиянам.

Ролик знаменитости обнародовали в Instagram.

Антон Птушкин, Алексей Дурнев, Владимир Дантес, Алена Венум и Даша Астафьева, рассказали жителям РФ правду, которая происходит на территории Украины и призвали не молчать и выходили на центральные площади своих городов.

"С тех пор, как армия России напала на Украину, ежедневно умирают мирные жители, среди которых женщины, дети и старики. Своими действиями армия России нарушает множество норм Международного гуманитарного права, потому что их снаряды приземляются на роддома, больницы, детские сады", - рассказала блогер Карандаш.

Не обошли звезды и угрозы Путина ядерным оружием.

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"Ваш президент угрожает нам ядерным оружием. Не нам, всему миру. Он говорит нам, если мы не отдадим ему нашу землю, ему терять нечего. Вы же понимаете, насколько он сумасшедший?" – отметил Дурнев.

"Если он нажмет на кнопку, пеплом покроются ваши любимые парки, где вы гуляете с собаками, кафе, где вы пьете фильтр. Не станет и вас", – добавил Юрий Каплан.

Знаменитости призывают россиян не молчать. Просят написать пост в сети о геноциде, который Путин устроил украинскому народу.

"Сколько можно молчать?" – спросили у россиян блогеры.

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Публикация от Dasha Astafieva (@da_astafieva)

За неделю украинская армия уничтожила почти 9 тыс. российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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