"Газпром может предложить скидку даже превышающую 25 процентов, но это - ловушка" - Гончар

Михаил Гончар: Москва попала в капкан собственной политики дифференцирования цен для различных потребителей. Немцам продают по низкой. Поэтому их компании реэкспортируют часть газа. Нам получается дешевле покупать у них, чем напрямую у Газпрома. Фото: Тарас Подолян

Результат энергетических реформ с 2014-го - наша сила сопротивляться Кремлю.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Нафтогаз стал независимым. Был полубанкрот. Дефицит бюджета компании ухудшал экономическое положение всей страны. Газовый сектор был ахиллесовой пятой Украины. Сейчас Нафтогаз прибыльный. В прошлом году доходы за транзит впервые превысили расходы на закупку газа. Ранее могли покрыть только четверть. Ибо покупаем реверсом у 65 европейских компаний и можем выбирать цены.

Другое дело - сформировали зависимость там, где раньше не было - в угольном, нефтепродуктовом секторе. 15 ноября остановили импорт электроэнергии из РФ. Но действовал полтора месяца. Его восстановили впервые за четыре года в интересах олигарха Игоря Коломойского. Это отразилось на украинском генерации. Наша олигархия всегда ищет халяву. Москва это может использовать. Хотите дешевый газ и энергию - берите. Но если откажетесь от Крыма и признаете, что на Донбассе гражданская война". - считает Михаил Гончар.

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По его словам, важно не физическое происхождение газа, а его юридическая принадлежность.

"Москва попала в капкан собственной политики дифференцирования цен для различных потребителей. Немцам продают по низкой. Поэтому их компании реэкспортируют часть газа. Нам получается дешевле покупать у них, чем напрямую у Газпрома.

Украина импортирует где 11 миллиардов кубов ежегодно, тратит около трех миллиардов долларов. Рынок интересен для европейцев. Чтобы умножить этот бизнес на ноль, Газпром может предложить скидку даже превышающую 25 процентов", - говорит эксперт.

По действующему контракту россияне должны были транспортировать нашей ГТС не менее 110 миллиардовв кубов ежегодно - и ни разу не выполнили, отмечает он.

"Поэтому Стокгольмский арбитраж присудил уплатить нам компенсацию. И признал дискриминационным положения контракта, по которому мы должны покупать у Газпрома 52 млрд кубометров ежегодно. Сейчас потребляем 31 из которых импортируем треть. При этом суд постановил, что должны покупать у Газпрома пять миллиардов кубов в течение 2018-2019 годов. Но установил справедливую цену. Нафтогаз в прошлом году хотел это сделать - Газпром отказался продавать", - добавляет Михаил Гончар.

Полное интервью с Михаилом Гончаром читайте в журнале "Країна" от 5 декабря 2019 года.