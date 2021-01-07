Фотограф сделал уникальные кадры животных на Прикарпатье

Фотографу Мирону Марецкому удалось поймать объективом камеры рысей, живущих в Горганах на Прикарпатье.

Уникальные снимки он обнародовал на своей странице в Facebook.

Фото: Мирон Марецкий

Заместитель директора Галицкого НПП Владимир Бучко утверждает, что эти фотографии можно назвать "кадром 2021 года". По его словам, "поймать" фото рыси, это - большая удача, пишет "Укринформ".

Рысь - род хищных млекопитающих из семейства Кошачьих. Содержит 4 современные виды, распространенные в Евразии и Северной Америке. Это типичная кошка, которая частично похожа на большую собаку - своим уменьшенным телом и длинными ногами. В рыси сравнительно небольшая, округлая и очень выразительная голова.

От других кошачьих рыси отличаются коротким хвостом, кисточками на концах ушей и длинными вибриссами.

Горганы - горный массив, система горных хребтов во внешней полосе скиповых Карпат. Расположен в Ивано-Франковской и частично Закарпатской областях