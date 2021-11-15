Флагманский корабль флота США покидает Черное море

В понедельник, 15 ноября, корабль Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки покидает акваторию Черного моря.
Об этом сообщили ВМС США в Twitter.
Речь идет о флагманском корабле Mount Whitney, названном в честь калифорнийской горы Уитни.
"Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney... начал свой переход из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - отметили в сообщении.
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4 ноября Mount Whitney вошел в Черное море. 8 ноября корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми в Грузии.
Ранее американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
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