Флагманский корабль флота США покидает Черное море

В понедельник, 15 ноября, корабль Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки покидает акваторию Черного моря.

Об этом сообщили ВМС США в Twitter.

Автор: twitter.com/USNavyEurope USS Mount Whitney принимал участие в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. Базируется в итальянском порту Гаэта

Речь идет о флагманском корабле Mount Whitney, названном в честь калифорнийской горы Уитни.

"Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney... начал свой переход из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - отметили в сообщении.

Автор: twitter.com/USNavyEurope Корабль назван в честь горы Уитни. Это самая высокая гора хребта Сьерра-Невада в штате Калифорния.

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4 ноября Mount Whitney вошел в Черное море. 8 ноября корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми в Грузии. Ранее американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.