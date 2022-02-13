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воскресенье, 13 февраля 2022 18:03

Финансирование армии: бюджетный комитет проведет срочное совещание ночью 13 февраля

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В воскресенье, 13 февраля, в 22.00 планируется срочное совещание бюджетного комитета Верховной Рады.

Рассматривать будут вопросы финансирования армии, сообщает нардепт "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в Telegram и нардеп "Слуги народа" Ростислав Тистик в комментарии Lb.ua.

Заседание состоится в формате видеоконференции.

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"Повестка дня заседания Комитета в режиме видеоконференции в настоящее время уточняется, и как будет известна - она будет сформирована и разослана на электронные адреса!", — говорится в сообщении.

Автор: Lb.ua
  Сообщение про заседание
Сообщение про заседание
Закрытое заседание в Верховной Раде должно было состояться в воскресенье, 13 февраля, но его перенесли на 14 февраля. Возглавит заседание секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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