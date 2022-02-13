Закрытое заседание в ВР, которое возглавит Данилов, перенесено на 14 февраля

Причина переноса заседания неизвестна. Фото: rnbo.gov.ua

Закрытое заседание должно было состояться в воскресенье, 13 февраля, но его перенесли на 14 февраля.

Возглавит заседание секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщила пресс-секретарь Председателя ВР Мария Дейнеко журналисту "Укринформа".

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"На 16 часов 14.02.2022 года запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации безопасности вокруг и внутри Украины", - сказала Дейнеко.

Она также рассказала, что к участию в совещании приглашены руководство парламента, представители депутатских фракций и групп, главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Почему перенесли заседание — неизвестно.

11 февраля в Харькове прошло заседание СНБО. После заседания Данилов объявил о санкциях против телеканала "НАШ", который принадлежит бывшему "регионалу" Евгению Мураеву. Санкции были введены на основании представления Службы безопасности Украины.