Фильмы Меган Маркл и принца Гарри покажут на Netflix

Фото: w-n.com.ua

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл подписали контракт со стриминговим сервисом Netflix. Продюсерская компания, которую основали супруги, будет выпускать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Показывать их будут исключительно на Netflix, сообщил The village со ссылкой на The New York Times.

"Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует и дает надежду. Для нас, как молодых родителей, также важно создание семейных программ, которые вдохновляют", - заявили супруги.

Сумму контракта не разглашают. Но известно, что ранее Гарри и Меган обсуждали подобное сотрудничество с Apple и Disney на сумму 100$ млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix снимает первый фильм в Украине. В главной роли - Жан-Клод Ван Дамм

Украинско-британский шпионский триллер "Наследие лжи" режиссера Эдриена Бола выходит в прокат 6 августа. Главные роли исполнили английский актер Скотт Эдкинс и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич.