Фильмы Меган Маркл и принца Гарри покажут на Netflix

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 288
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 756
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 630
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2205
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 495
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 630
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1467
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3600
Фото
Все фото
11
7
15
12
2
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
Видео
Все видео
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Владельцы евроблях митингуют в Киеве - что требуют
Владельцы евроблях митингуют в Киеве - что требуют
"Антонов" выпустил самолет без одной русской детали
"Антонов" выпустил самолет без одной русской детали
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2403
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5904
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 36
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
четверг, 03 сентября 2020 19:15

Фильмы Меган Маркл и принца Гарри покажут на Netflix

  Комментировать
Фильмы Меган Маркл и принца Гарри покажут на Netflix
Фото: w-n.com.ua

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл подписали контракт со стриминговим сервисом Netflix. Продюсерская компания, которую основали супруги, будет выпускать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Показывать их будут исключительно на Netflix, сообщил The village со ссылкой на The New York Times.

"Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует и дает надежду. Для нас, как молодых родителей, также важно создание семейных программ, которые вдохновляют", - заявили супруги.

Сумму контракта не разглашают. Но известно, что ранее Гарри и Меган обсуждали подобное сотрудничество с Apple и Disney на сумму 100$ млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix снимает первый фильм в Украине. В главной роли - Жан-Клод Ван Дамм

Украинско-британский шпионский триллер "Наследие лжи" режиссера Эдриена Бола выходит в прокат 6 августа. Главные роли исполнили английский актер Скотт Эдкинс и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фильмы Меган Маркл и принца Гарри покажут на Netflix». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 37622
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 15984
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 15751
Президент футбольного клуба показала зону бикини
Президент футбольного клуба показала зону бикини
5
 Просмотров: 8640
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 8640
Общество
В Украине обновили распределение по карантинным зонах
В Украине обновили распределение по карантинным зонах Просмотров: 45
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
 Просмотров: 54
Журналисты назвали Киев российским
Журналисты назвали Киев российским Просмотров: 423
"Происходит сумасшедший дом, госпожа Верещук это доказала" - Скрыпин
"Происходит сумасшедший дом, госпожа Верещук это доказала" - Скрыпин 1 Просмотров: 1602
Печально известный танкер Delfi арестовали
Печально известный танкер Delfi арестовали Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
5
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
4
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Голосов: 53069
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua