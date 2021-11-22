Фильм об украинской чемпионке по боксу стал победителем фестиваля в Каннах

Фото: ​Ferrexpо

Cannes Corporate Media & TV Awards 2021 подвели итоги прошлого года и определили победителей среди 900 корпоративных и документальных фильмов, представленных на фестиваль.

Одним из победителей стал фильм "Анна", снятый режиссером Максимом Чужей. Короткометражная картина рассказывает о спортивном пути многократной чемпионки Украины, Европы и вице-чемпионки чемпионата мира по боксу 2018 года Анны Охоты, которую поддерживает Компания Ferrexpo в рамках программы корпоративной социальной ответственности в части поддержки спорта и местных громад.

Пятиминутное видео победило в категории фильмов о спорте, получив памятную награду фестиваля – серебряного дельфина.

Анна – спортсменка из небольшого городка Горишние Плавные Полтавской области, которая делится своей историей побед и неудач, секретами тренировок, режимом питания, говорит о том, что она чувствует в ринге и вне его, а также о своей мечте.

Этот город стал известен своими спортсменами после Олимпийских Игр в Токио 2020, когда все узнали имя Людмилы Лузан, принесшей серебряную и бронзовую медали украинской сборной по гребле.

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"Наш город может похвастаться чемпионами Украины, Европы, мира, а также олимпийскими чемпионами благодаря поддержке компании Ferrexpo", – отметил тренер Анны Охоты Александр Средницкий.

По словам спортсменки, самый сильный ее соперник – это она сама.

"Победив себя, я смогу победить и всех остальных", - добавила Анна.

Поддержка развития спорта – важная часть программ корпоративной социальной ответственности компании Ferrexpo.

"Мы финансируем сотни спортсменов в регионе деятельности компании, предоставляя им возможность тренироваться в лучших условиях. И мы счастливы, когда благодаря нашей поддержке многие из них становятся призерами и чемпионами самых престижных украинских, европейских и мировых соревнований", - отметил Юрий Химич, руководитель направления корпоративной социальной ответственности компании Ferrexpo.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.