Ferrexpo победила в премии HR Pro Awards 2021

Компания Ferrexpo получила награду на Всеукраинской премии HR Pro Awards. Это ежегодная премия для профессионалов HR. Представленные проекты оценивали более 30 ведущих представителей HR-сообщества из 15 отраслей. Фото: Ferrexpo

Компания Ferrexpo, входящая в топ-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатков, получила награду на Всеукраинской премии для HR Pro Awards. Церемония награждения прошла 11 ноября в Киеве.

С 2020 года Ferrexpo реализует DEI стратегию - 360 градусов, принципы инклюзивности и гендерного равенства. Это первый кейс в крупном украинском бизнесе, когда к таким вопросам подошли систематизированно и комплексно, сообщили в компании.

30% персонала компании Ferrexpo составляют женщины, но среди руководителей эта цифра меньше. К 2030 году компания задекларировала иметь 25% женщин в руководящих должностях.

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"Для Ferrexpo как для международной компании разнообразие и инклюзивность является обязательной составляющей стратегии развития. Мы выбрали комплексный подход и быстро добились весомых результатов. Награда от HR Pro Awards - это признание наших достижений и положительных изменений в отношении женщин в Украине", - сказал на церемонии глава правления Полтавского горно-обогатительного комбината Виктор Лотоус.

Основали школу женского лидерства Fe_Munity - образовательную платформу для женщин-лидеров, направленную на получение необходимых знаний и компетенций для дальнейшего профессионального роста женщин. Обучение прошли уже более 160 женщин. Для них создано сообщество выпускниц Fe_Munity Alumna, которым оказывают менторскую поддержку.

Создали школу Ferrexpo Inclusion School. Обучение прошли 100 руководителей, которые ознакомились с принципами инклюзивности, гендерного равенства и недискриминации, получили знания, способствующие поддержанию идей толерантности, противодействию гендерным и другим видам стереотипов в различных аспектах жизнедеятельности предприятия.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, США.