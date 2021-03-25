Ferrexpo остается лидером по экспорту окатышей

Группа Феррекспо по итогам 12 месяцев 2020 года стала лидером по экспорту железорудных окатышей

Группа Феррекспо по итогам 12 месяцев 2020 года стала лидером по экспорту железорудных окатышей. Компания занимает это место более 20 последних лет среди предприятий стран бывшего СССР.

Такие данные обнародовало ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Согласно отчетам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", за январь-декабрь 2020 года Феррекспо отправила на экспорт 11920,5 тыс. т железорудных окатышей (Полтавский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу Феррекспо, отправил 10483,7 тыс. т железорудных окатышей, Еристовский горно-обогатительный комбинат, входящий в Группу Феррекспо, - 1436,8 тыс. т). Экспорт осуществлялся в страны Европы, Японию, США, Южную Корею, Тайвань, Китай, а также другие страны.

Группа Металлоинвест экспортировала 8478,0 тыс. т железорудных окатышей (Михайловский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест - 6505,0 тыс. т, Лебединский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест - 1973,0 тыс. т). Группа Северсталь, в частности Карельский окатыш (РФ), отправила на экспорт 3812,0 тыс. т железорудных окатышей. Группа Метинвест экспортировала 3370,6 тыс. т железорудных окатышей (Центральный ГОК (Украина), который входит в Группу Метинвест, - 2215,6 тыс. т, Северный ГОК (Украина), который входит в Группу Метинвест, - 1155,0 тыс. т). Группа Евраз (Качканарский ГОК (РФ)) экспортировала 615,0 тыс. т железорудных окатышей.

За этот же период Полтавский ГОК (Украина) произвел 11218,2 тыс. т железорудных окатышей. Производство Михайловского ГОКа (РФ) составило 14472,0 тыс. т железорудных окатышей, Карельского окатыша (РФ) - 10791,0 тыс. т, Стойленского ГОКа (РФ) - 6801,0 тыс. т, Качканарского ГОКа (РФ) -6546, 0 тыс. т.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, которые используются в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.