"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети

Двое литовцев смастерили из снега и других подручных материалов собственное "Феррари". Видео "сборки" автомобиля уже разлетелось сетью.
На работу у них ушло 2 дня, говорится в сюжете ТСН.
Авто идентичное реальным размерам популярной иномарки. В конце снежную фигуру разрисовали красной и черной красками.
По словам мастеров, машина сделана из специальных экологических материалов. В случае таяния снега авто не повредит окружающей среде.
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