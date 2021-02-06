"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети

Литовцев слепили "Феррари" из снега. Фото: скриншот с видео

Двое литовцев смастерили из снега и других подручных материалов собственное "Феррари". Видео "сборки" автомобиля уже разлетелось сетью.

На работу у них ушло 2 дня, говорится в сюжете ТСН.

Авто идентичное реальным размерам популярной иномарки. В конце снежную фигуру разрисовали красной и черной красками.

По словам мастеров, машина сделана из специальных экологических материалов. В случае таяния снега авто не повредит окружающей среде.

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