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понедельник, 28 февраля 2022 01:32

Facebook заблокировал информационного террориста Шария - Центр противодействия дезинформации

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Facebook заблокировал информационного террориста Шария - Центр противодействия дезинформации
Речь идет о борьбе с вражескими нарративами, сообщил Центр.

Корпорация Цель заблокировала на территории Украины Facebook-аккаунт прокремлевского блоггера Анатолия Шария.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Сегодня корпорация Мета заблокировала на территории Украины аккаунт информационного террориста Анатолия Шария, недавно обвиненного в государственной измене.

Спасибо корпорации Мета за поддержку Украины в защите информационной безопасности и в совместной борьбе с дезинформацией и распространением фейков и вражеских нарративов.

Останавливаем инфотеррор вместе", - сообщил Центр.

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Анатолия Шария подозревают по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

По сообщению "Слідство.Инфо", Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании.

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