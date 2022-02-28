Facebook заблокировал информационного террориста Шария - Центр противодействия дезинформации

Корпорация Цель заблокировала на территории Украины Facebook-аккаунт прокремлевского блоггера Анатолия Шария.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
"Сегодня корпорация Мета заблокировала на территории Украины аккаунт информационного террориста Анатолия Шария, недавно обвиненного в государственной измене.
Спасибо корпорации Мета за поддержку Украины в защите информационной безопасности и в совместной борьбе с дезинформацией и распространением фейков и вражеских нарративов.
Останавливаем инфотеррор вместе", - сообщил Центр.
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Анатолия Шария подозревают по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
По сообщению "Слідство.Инфо", Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании.
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